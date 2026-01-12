"Путин использует двойников": бывший руководитель МИ6 рассказал, как распознать "фальшивого" главу Кремля

Российский диктатор Владимир Путин "бесспорно" использует двойников, чтобы избежать покушения на него, что является частью строгого протокола безопасности РФ.

Для самого Путина использование "дублеров" уже является привычным явлением. Об этом рассказал бывший глава МИ6, офицер британской разведки Ричард Дирлав в комментарии для издания The Sun 11 января.

Он упомянул об отчетах украинской разведки, которые указывают о том, что двойники Путина появляются на публике. По словам Дирлава, эти данные являются правдивыми, а то, появляется ли перед публикой "фальшивый" глава Кремля, зависит от обстоятельств.

Западные аналитики и чиновники считают, что риски нападения на Путина усилились с началом полномасштабной войны РФ против Украины. Украинские спецслужбы неоднократно демонстрировали способность осуществлять удары внутри российской территории, из-за чего в Кремле усилились беспокойства относительно уязвимости их лидера.

"Он бы также был целью для беспилотников для украинцев, если бы они могли точно знать, где он и когда", — пояснил Дирлав.

По его словам, Путин не использует двойников во время дипломатических контактов или важных встреч, поскольку там обман будет довольно сложно поддержать.

"Двойники не используются на личных встречах, поскольку очень трудно имитировать Путина, когда ты находишься так близко", — пояснил офицер.

Однако другая ситуация, когда, например, глава Кремля прогуливается по заводу или детской площадке, особенно если это мероприятие на открытом воздухе. Тогда нельзя знать точно, что удастся полностью контролировать окружение, особенно от атаки беспилотников.

Кадры, которые демонстрируют изменения во внешности Путина

Издание также упоминает об отчете японской телесети TBS за 2023 год, который с помощью искусственного интеллекта изучал распознавание лица и движений тела. В нем эксперты пришли к выводу, что настоящий Путин присутствовал на параде на Красной площади 9 мая, однако 11 месяцев назад, вероятно, "другой Путин" осматривал Крымский мост. Технология обнаружила, что сходство между ними составляет чуть более 50%.

Напомним, 7 октября Фокус выяснял главные байки о Путине, в частности о его многочисленных двойниках.

6 августа в МИД Украины предположили, что на встрече со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом присутствовал двойник Путина.