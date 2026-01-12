"Путін використовує двійників": колишній керівник МІ6 розповів, як розпізнати "фальшивого" главу Кремля

Російський диктатор Володимир Путін "безперечно" використовує двійників, щоб уникнути замаху на нього, що є частиною суворого протоколу безпеки РФ.

Для самого Путіна використання "дублерів" вже є звичним явищем. Про це розповів колишній глава МІ6, офіцер британської розвідки Ричард Дірлав у коментарі для видання The Sun 11 січня.

Він згадав про звіти української розвідки, які вказують про те, що двійники Путіна з'являються на публіці. За словами Дірлава, ці дані є правдивими, а те, чи з'являється перед публікою "фальшивий" глава Кремля, залежить від обставин.

Західні аналітики та чиновники вважають, що ризики нападу на Путіна посилилися з початком повномасштабної війни РФ проти України. Українські спецслужби неодноразово демонстрували здатність здійснювати удари всередині російської території, через що у Кремлі посилилися занепокоєння щодо вразливості їхнього лідера.

"Він би також був ціллю для безпілотників для українців, якби вони могли точно знати, де він і коли", — пояснив Дірлав.

За його словами, Путін не використовує двійників під час дипломатичних контактів чи важливих зустрічей, оскільки там обман буде доволі складно підтримати.

"Двійники не використовуються на особистих зустрічах, оскільки дуже важко імітувати Путіна, коли ти перебуваєш так близько", — пояснив офіцер.

Однак інша ситуація, коли, наприклад, глава Кремля прогулюється заводом чи дитячим майданчиком, особливо якщо це захід на відкритому повітрі. Тоді не можна знати точно, що вдасться повністю контролювати оточення, особливо від атаки безпілотників.

Кадри, які демонструють зміни в зовнішності Путіна

Видання також згадує про звіт японської телемережі TBS за 2023 рік, який за допомогою штучного інтелекту вивчав розпізнавання обличчя та рухів тіла. У ньому експерти дійшли до висновку, що справжній Путін був присутнім на параді на Червоній площі 9 травня, однак 11 місяців тому, ймовірно, "інший Путін" оглядав Кримський міст. Технологія виявила, що схожість між ними складає трохи більше 50%.

Нагадаємо, 7 жовтня Фокус з'ясовував головні байки про Путіна, зокрема про його численних двійників.

6 серпня у МЗС України припустили, що на зустрічі зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом був присутній двійник Путіна.