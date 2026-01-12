Зеленский назначил Ивана Рудницкого заместителем главы СБУ и провел "кадровые изменения" в регионах

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего начальника управления СБУ на Закарпатье и главу Волынской ОГА Ивана Рудницкого на должность заместителя председателя Службы безопасности Украины.

Об этом стало известно из указа №46/2026, который обнародовали на сайте Президента Украины 12 января. Как говорится в документе, Зеленский согласовал решение о назначении Рудницкого заместителем Председателя Службы безопасности Украины.

Среди других изменений, в указе №44/2026 указано, что временно исполнение обязанностей председателя Волынской ОГА возложено на Романа Романюка. Также на сайте появился указ №45/2026, в котором отмечается, что председателем Тернопольской ОГА назначен Тарас Пастух.

Указ Президента Украины №45/2026

Указ Президента Украины №44/2026

Кроме того, в своем вечернем обращении Зеленский отметил, что кадровые изменения продолжаются и касаются не только регионов, но и Службы безопасности Украины, и добавил, что новые решения еще будут приняты в ближайшее время.

"Продолжил сегодня кадровые изменения и в регионах, и в Службе безопасности Украины, будут еще решения", — заявил президент.

Что известно об Иване Рудницком

Как известно из открытых источников, до нового назначения президентом Иван Рудницкий занимал должность председателя Волынской областной государственной администрации (2024-2026).

В частности, мужчина родился в Дрогобыче, окончил Дрогобычский государственный педагогический университет по специальности английский и французский языки, а также Львовский национальный университет имени Ивана Франко по специальности "правоведение".

Свою карьеру он начал в СБУ во Львовской и Закарпатской областях, занимался борьбой с коррупцией, организованной преступностью и контрабандой. Так, в 2008 году вместе с коллегами задержал около 1400 тонн мясопродуктов, зараженных сальмонеллой.

Кроме того, в 2019-2022 годах он возглавлял управление СБУ на Закарпатье, затем в Полтавской области, а с 2024 года — Волынскую ОГА.

Напомним, что 12 января комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не поддержал представление президента об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Также Фокус писал, что из-за заявления на увольнение Василия Малюка с должности, начальник Центра специальных операций "А" СБУ Евгений Хмара временно перебирает на себя руководство спецслужбой.