Зеленський призначив Івана Рудницького заступником голови СБУ та провів "кадрові зміни" в регіонах

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього начальника управління СБУ на Закарпатті та голову Волинської ОДА Івана Рудницького на посаду заступника голови Служби безпеки України.

Про це стало відомо з указу №46/2026, який оприлюднили на сайті Президента України 12 січня. Як йдеться в документі, Зеленський погодив рішення про призначення Рудницького заступником Голови Служби безпеки України.

Серед інших змін, в указі №44/2026 зазначено, що тимчасово виконання обов’язків голови Волинської ОДА покладено на Романа Романюка. Також на сайті з’явився указ №45/2026, у якому зазначається, що головою Тернопільської ОДА призначено Тараса Пастуха.

Крім того, у своєму вечірньому зверненні Зеленський зазначив, що кадрові зміни тривають і стосуються не лише регіонів, а й Служби безпеки України, і додав, що нові рішення ще будуть ухвалені найближчим часом.

"Продовжив сьогодні кадрові зміни і в регіонах, і в Службі безпеки України, будуть ще рішення", — заявив президент.

Що відомо про Івана Рудницького

Як відомо із відкритих джерел, до нового призначення президентом Іван Рудницький обіймав посаду голови Волинської обласної державної адміністрації (2024–2026).

Зокрема, чоловік народився у Дрогобичі, закінчив Дрогобицький державний педагогічний університет за спеціальністю англійська та французька мови, а також Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю "правознавство".

Свою кар’єру він розпочав у СБУ у Львівській та Закарпатській областях, займався боротьбою з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. Так, у 2008 році разом із колегами затримав близько 1400 тонн м’ясопродуктів, заражених сальмонелою.

Крім того, у 2019–2022 роках він очолював управління СБУ на Закарпатті, потім у Полтавській області, а з 2024 року — Волинську ОДА.

Нагадаємо, що 12 січня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав подання президента щодо звільнення голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Також Фокус писав, що через заяву на звільнення Василя Малюка з посади, начальник Центру спеціальних операцій "А" СБУ Євгеній Хмара тимчасово перебирає на себе керівництво спецслужбою.