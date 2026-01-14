В Раде предлагают наказывать до 10 лет за угрозы чиновникам в интернете, — законопроект

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагается установить наказание за публичные угрозы чиновникам в интернете.

Законопроект должен устранить законодательные пробелы в 346-й статье Уголовного кодекса Украины, ведь сейчас эта статья предусматривает лишь наказание за угрозы и насилие в связи с государственной или общественной деятельностью. Об этом говорится на сайте sud.ua.

В пояснительной записке говорится, что законопроект нужен для установления уголовной ответственности за публичные призывы или публичное подстрекательство к насилию в отношении государственных или общественных деятелей.

В ней говорится, что в настоящее время фиксируется значительное количество случаев распространения призывов к насилию в отношении должностных лиц в социальных сетях и через другие средства связи в сети Интернет.

Відео дня

Отдельно авторы законопроекта обращают внимание на то, что по оценкам экспертов, в Украине сейчас может находиться от 4 до 5 миллионов единиц огнестрельного оружия, значительная часть которого находится вне официального учета. Поэтому словесные призывы к насилию могут привести к реальным действиям.

Поэтому нардепы должны принимать дополнительные меры для защиты должностных лиц от призывов и угроз, которые направлены на дискредитацию или физическую ликвидацию чиновников, подчеркнули в парламенте.

Авторы законопроекта отмечают, что законопроект разработан с целью усиления уголовно-правовой защиты государственных и общественных деятелей и их семей от посягательств на их жизнь, здоровье или достоинство, в частности с учетом обязательных для Украины международных стандартов.

Напомним, что в Раде предложили наказывать гражданских ограничением свободы за оскорбление военных или их близких родственников.

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому студентам, которые получают высшее, предвысшее или профессиональное образование, могут отменить отсрочку.