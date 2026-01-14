У Раді пропонують карати до 10 років за погрози чиновникам в інтернеті, — законопроєкт

У Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт, яким пропонується встановити покарання за публічні погрози чиновникам в інтернеті.

Законопроєкт має усунути законодавчі прогалини в 346-й статті Кримінального кодексу України, адже зараз ця стаття передбачає лише покарання за погрози та насильство у зв'язку з державною чи громадською діяльністю. Про це йдеться на сайті sud.ua.

У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт потрібен задля встановлення кримінальної відповідальності за публічні заклики або публічне підбурювання до насильства щодо державних чи громадських діячів.

У ній йдеться, що у наразі фіксується значна кількість випадків поширення закликів до насильства стосовно посадовців у соціальних мережах та через інші засоби зв’язку в мережі Інтернет.

Окремо автори законопроєкту звертають увагу на те, що за оцінками експертів, в Україні нині може перебувати від 4 до 5 мільйонів одиниць вогнепальної зброї, значна частина якої перебуває поза офіційним обліком. Тож словесні заклики до насильства можуть призвести до реальних дій.

Тому нардепи повинні вживати додаткові заходи для захисту посадових осіб від закликів і погроз, які спрямовані на дискредитацію або фізичну ліквідацію чиновників, наголосили в парламенті.

Автори законопроєкту зазначають, що законопроєкт розроблено з метою посилення кримінально-правового захисту державних та громадських діячів і їхніх родин від посягань на їхнє життя, здоров’я або гідність, зокрема з урахуванням обов’язкових для України міжнародних стандартів.

