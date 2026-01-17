"Поддерживаю борьбу с коррупцией": нардеп, которого Тимошенко обвинила в работе на НАБУ, ответил ей

Народный депутат из фракции "Слуга Народа" Игорь Копытин опроверг слова лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о том, что именно он помог НАБУ сделать аудиозаписи, на которых Тимошенко предлагает деньги за "правильное" голосование в Верховной Раде.

Соответствующие заявления и предположения не соответствуют действительности, заявил сам Копытин в своем Телеграмме.

"В информационном пространстве в эти дни распространяется ряд заявлений, предположений и упреков в мой адрес, которые не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких подтвержденных фактов", — написал Копытин.

Он подчеркнул, что его пытаются втянуть в политические интерпретации процессуальных действий и событий, к которым он не имеет никакого отношения.

"Я не участвую в политических играх и тем более — не комментирую действия правоохранительных органов. Последовательно поддерживаю курс на борьбу с коррупцией и эффективную работу антикоррупционных институтов. Именно правовая процедура, а не публичные заявления или намеки, должна давать ответы на все вопросы", — подчеркнул Копытин.

Политик также отметил, что продолжает выполнять обязанности народного депутата и работать над теми вопросами, которые являются "важными для государства и граждан".

Пост Копытина Фото: Скриншот

Напомним, 16 января Юлия Тимошенко рассказала, кто ее "слил" детективам НАБУ.

В этот же день Тимошенко сделала заявление о "фашистском режиме в Украине" и заверила, что останется в стране.