"Підтримую боротьбу з корупцією": нардеп, якого Тимошенко звинуватила у роботі на НАБУ, відповів їй

Народний депутат з фракції "Слуга Народу" Ігор Копитін заперечив слова лідерки партії "Батьківщина " Юлії Тимошенко про те, що саме він допоміг НАБУ зробити аудіозаписи, на яких Тимошенко пропонує гроші за "правильне" голосування у Верховній Раді.

Відповідні заяви та припущення не відповідають дійсності, заявив сам Копитін у своєму Телеграмі.

"В інформаційному просторі цими днями поширюється низка заяв, припущень та закидів на мою адресу, які не відповідають дійсності та не мають під собою жодних підтверджених фактів", — написав Копитін.

Він підкреслив, що його намагаються втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій і подій, до яких він не має жодного стосунку.

"Я не беру участі в політичних іграх і тим більше — не коментую дії правоохоронних органів. Послідовно підтримую курс на боротьбу з корупцією та ефективну роботу антикорупційних інституцій. Саме правова процедура, а не публічні заяви чи натяки, має давати відповіді на всі запитання", — наголосив Копитін.

Політик також зазначив, що продовжує виконувати обов’язки народного депутата і працювати над тими питаннями, які є "важливими для держави та громадян".

