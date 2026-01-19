ЦИК признала владельца канала "Джокер" народным депутатом, — Железняк

В Верховной Раде после внезапной смерти Александра Кабанова освободилось место, которое по списку "Слуги народа" должен был занять Роман Кравец. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк утверждает, что владелец канала "Джокер" не планирует заходить в парламент.

"Наши источники сообщают, что он не будет брать мандат — соответственно через 20-ть дней ЦИК перейдет к следующему по списку "Слуги", — сообщил Железняк.

Это стало возможно после смерти нардепа Александра Кабанова. Ведь в Верховной Раде освободилось место, которое по списку "Слуги народа" должен был занять Роман Кравец, известный как владелец телеграм-канала "Джокер" и фигурант журналистских расследований.

14 января Железняк уже писал, что Кравец отказался от мандата, а его место по партийной очереди займет Сергей Карабута. И дальше будут другие по списку.

"В таком сценарии следующим по перечню в "Слуге" будет Федоренко Юрий, военный ("АХИЛЛЕС")", — писал Железняк.

Издание "Стопкор" объясняет, что это не первый случай замены нардепов по списку партии: недавно мандат оставил Дмитрий Наталуха после назначения главой Фонда государственного имущества.

Такая процедура позволяет сохранять численность фракции в парламенте и быстро заполнять вакантные места по партийным спискам.

Напомним, смерть народного депутата Александра Кабанова подтвердили в Верховной Раде 14 января. Причины смерти не сообщались.

Также во фракции "Слуга народа" разгорелся еще один скандал. Народный депутат Игорь Копытин опроверг слова лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о том, что именно он помог НАБУ сделать аудиозаписи, на которых Тимошенко предлагает деньги за "правильное" голосование в Верховной Раде.