ЦВК визнала власника каналу "Джокер" народним депутатом, — Железняк

У Верховній Раді після раптової смерті Олександра Кабанова звільнилося місце, яке за списком "Слуги народу" мав зайняти Роман Кравець. Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк стверджує, що власник каналу "Джокер" не планує заходити до парламенту.

"Наші джерела повідомляють, що він не буде брати мандат - відповідно через 20-ть днів ЦВК перейде до наступного за списком "Слуги", — повідомив Железняк.

Це стало можливо після смерті нардепа Олександра Кабанова. Адже у Верховній Раді звільнилося місце, яке за списком "Слуги народу" мав зайняти Роман Кравець, відомий як власник телеграм-каналу "Джокер" та фігурант журналістських розслідувань.

14 січня Железняк вже писав, що Кравець відмовився від мандату, а його місце по партійній черзі займе Сергій Карабута. І далі будуть інші по списку.

"В такому сценарії наступним по переліку у "Слузі" буде Федоренко Юрій, військовий ("АХІЛЛЕС")", — писав Железняк.

Відео дня

Видання "Стопкор" пояснює, що це не перший випадок заміни нардепів за списком партії: нещодавно мандат залишив Дмитро Наталуха після призначення головою Фонду державного майна.

Така процедура дозволяє зберігати чисельність фракції у парламенті та швидко заповнювати вакантні місця за партійними списками.

Нагадаємо, смерть народного депутата Олександра Кабанова підтвердили у Верховній Раді 14 січня. Причини смерті не повідомлялись.

Також у фракції "Слуга народу" розгорівся ще один скандал. Народний депутат Ігор Копитін заперечив слова лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко про те, що саме він допоміг НАБУ зробити аудіозаписи, на яких Тимошенко пропонує гроші за "правильне" голосування у Верховній Раді.