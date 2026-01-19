Владелец канала "Джокер" отказывается от мандата нардепа, — УП

Роман Кравец, которого Центральная избирательная комиссия признала народным депутатом от партии "Слуга народа" после смерти нардепа Александра Кабанова и назначения Дмитрия Наталухи на пост руководителя Фонда Государственного имущества, сейчас находится в Израиле и не хочет заседать в Раде.

Об этом Роман Кравец сообщил в комментарии "Украинской правде". Он подтвердил, что выехал в Израиль из-за проблем со зрением на законных основаниях. И сообщил, что народным депутатом Украины не будет.

"Я принял для себя решение, что в ВР не иду и отказываюсь от мандата депутата. Так как считаю, что во время войны во власти должны быть профессиональные люди с опытом. Сейчас понимаю, что моего опыта не достаточно чтобы сейчас во время войны быть народным избранником", — заявил Кравец.

Он отметил, что уступает свое место уступает по списку "наиболее достойному человеку, который идет после меня, директору турагентства".

"Его опыт в ближайшее время понадобится многим", — сообщил он.

Следующим за Кравцом в избирательном списке от "Слуги народа" идет предприниматель Богдан Козуб.

Как Роман Кравец стал народным депутатом

14 января Верховная Рада назначила нардепа, главу парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуху новым руководителем Фонда государственного имущества.

19 января Центральная избирательная комиссия признала Романа Кравца избранным народным депутатом вместо Дмитрия Наталухи, назначенного парламентом на должность главы Фонда государственного имущества.

Движение "Честно" сообщает, что в 2024 году по данным журналистов "Громадського", Кравец несколько раз выезжал за границу. Свои поездки он объяснял закупкой дронов. В это время он находился на отдыхе. Также Кравец встречался с подсанкционным киевским бизнесменом Сеяром Куршутовым и экс-главой Офиса президента Андреем Богданом. Романа Кравца сняли с воинского учета. В это время он был за границей.

Также СМИ сообщали, что Роман Кравец может быть администратором провластного Telegram-канала "Джокер".

Напомним, ранее о том, что Кравец не будет заходить в парламент, сообщал нардеп Ярослав Железняк.

Также смерть народного депутата Александра Кабанова подтвердили в Верховной Раде 14 января. Причины смерти не сообщались.