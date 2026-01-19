Власник каналу "Джокер" відмовляється від мандата нардепа, — УП

Роман Кравець, якого Центральна виборча комісія визнала народним депутатом від партії "Слуга народу" після смерті нардепа Олександра Кабанова та призначення Дмитра Наталухи на пост керівника Фонду Державного майна, нині знаходиться в Ізраїлі та не хоче засідати у Раді.

Про це Роман Кравець повідомив в коментарі "Українській правді". Він підтвердив, що виїхав до Ізраїлю через проблеми із зором на законних підставах. Та повідомив, що народним депутатом України не буде.

"Я прийняв для себе рішення, що до ВР не йду та відмовляюсь від мандату депутата. Так як вважаю, що під час війни у владі повинні бути професійні люди з досвідом. Зараз розумію, що мого досвіду не достатньо щоб зараз під час війни бути народним обранцем", — заявив Кравець.

Він зазначив, що поступається своїм місцем поступається за списком "найбільш достойній людині яка йде після мене, директору турагентства".

"Його досвід найближчім часом знадобиться багатьом", — повідомив він.

Наступним за Кравцем у виборчому списку від "Слуги народу" йде підприємець Богдан Козуб.

Як Роман Кравець став народним депутатом

14 січня Верховна Рада призначила нардепа, голову парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталуху новим керівником Фонду державного майна.

19 січня Центральна виборча комісія визнала Романа Кравця обраним народним депутатом замість Дмитра Наталухи, призначеного парламентом на посаду голови Фонду державного майна.

Рух "Чесно" повідомляє, що у 2024 році за даними журналістів "Громадського", Кравець кілька разів виїжджав за кордон. Свої поїздки він пояснював закупівлею дронів. У цей час він перебував на відпочинку. Також Кравець мав зустріч із підсанкційним київським бізнесменом Сеяром Куршутовим та ексголовою Офісу президента Андрієм Богданом. Романа Кравця зняли з військового обліку. У цей час він був за кордоном.

Також ЗМІ повідомляли, що Роман Кравець може бути адміністратором провладного Telegram-каналу "Джокер".

Нагадаємо, раніше про те, що Кравець не буде заходити до парламенту, повідомляв нардеп Ярослав Железняк.

Також смерть народного депутата Олександра Кабанова підтвердили у Верховній Раді 14 січня. Причини смерті не повідомлялись.