22 января произошли первые расстрелы на Майдане: кто погиб в те дни

22 января 2014 года начались расстрелы на Евромайдане — тогда погибли первые Герои Небесной Сотни. Эти расстрелы стали следствием противостояний протестующих и правоохранителей на Грушевского, которые начались 19 января.

В тот день погибли армянин по происхождению Сергей Нигоян и белорус Михаил Жизневский. Фокус вспоминает, что предшествовало тем событиям, как развивались расстрелы и были ли наказаны преступники.

Что привело к противостояниям на Грушевского?

16 января 2014 года Верховная Рада проголосовала так называемые "диктаторские законы" — законы, которые, по мнению большинства экспертов, ограничивали права граждан, предоставляли органам государственной власти большую свободу действий в сфере наказания участников акций протеста и имели целью криминализировать оппозицию и гражданское общество.

Законы были приняты с грубыми нарушениями регламента и законодательных процедур: голосование происходило поднятием рук, а подсчет голосов длился несколько секунд.

Что ограничивали "диктаторские законы":

ограничение свободы мирных собраний, гарантированной ст. 39 Конституции (необоснованное усиление ответственности и введение дополнительных ограничений);

ограничение свободы слова в средствах массовой информации и Интернете, создание тем самым условий для цензуры в СМИ и Интернете;

регистрации в качестве "иностранных агентов" организаций, получающих помощь от зарубежных организаций и граждан, введение налоговых механизмов ограничения финансовой помощи для общественной активности;

запрет сбора информации об имущественном состоянии судей, правоохранителей и членов их семей (защита от антикоррупционных расследований журналистами);

принятие законов об экстремизме, который по мнению экспертов, может быть использован против участников мирных протестов.

Кроме того, неоднократно оппозиционеры обращали внимание на сходство законов, принятых 16 января, с российскими законами.

Реакцией на это голосование стало то, что оппозиция созвала на Майдане новое, уже восьмое народное вече, которое должно было пройти 19 января. Более сотни общественных организаций объявили полную мобилизацию на Майдане Независимости в Киеве.

Вече 19 января и столкновения с правоохранителями

19 января во время народного вече лидер "Автомайдана" Сергей Коба заявил, что его организация отправляется под Верховную Раду на бессрочный пикет, чтобы требовать отмены законов. С активистами "Автомайдана" пошли также представители Самообороны Майдана.

Дорогу к Верховной Раде перекрыли сотрудники "Беркута", которые загородились автобусами и грузовиками непосредственно у входа на стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Днем произошли первые попытки активистов Майдана штурмовать кордон правоохранителей — в результате этого был подожжен автобус "Беркута", а самих бойцов спецподразделения забросали камнями и петардами. В ответ против протестующих были применены водомет и спецсредства.

По состоянию на 20:00 19 января за медицинской помощью обратились 24 пострадавших во время столкновений. В свою очередь, в МВД сообщают о более чем 70 пострадавших правоохранителей. 40 работников органов внутренних дел госпитализированы.

Всю ночь продолжались противостояния на улице Грушевского — правоохранители применяли водометы, а также свето-шумовые гранаты. Тогда десятки людей с обеих сторон получили ранения, несколько митингующих получили тяжелые ранения в результате прицельной стрельбы резиновыми пулями.

20 января утром митингующие начали строить требушет и успели начать применять его. После этого "Беркут" прорвался к нему и разрушил требушет.

Противостояние было приостановлено в ночь на 21 января четырьмя священниками, которые стали между протестующими и спецподразделениями.

Активизация противостояния 22 января

Утром 22 января бойцы "Беркута" пошли в наступление — им удалось оттеснить протестующих к Европейской площади. Около 200 протестующих были ранены, ведь правоохранители начали применять резиновые пули.

В 8:29 протестующие пошли в контратаку и смогли оттеснить "беркутовцев" на прежние позиции.

В 10 утра протестующие, несмотря на обстрел со стороны спецподразделений, вышли на нейтральную зону и попытались провести переговоры с правоохранителями, однако те не были удачными.

За время перемирия протестующие возвели из снега и автопокрышек еще одну небольшую баррикаду. Около 11 часов несколько тысяч "беркутовцев" начали массированное наступление и снова смогли оттеснить протестующих по улице Грушевского к Европейской площади. После обеда спецподразделения были контратакованы майдановцами и отошли на прежние позиции, на которых также появился бронетранспортер.

Первые смерти Евромайдана

22 января появилась информация о том, что около шести утра стало известно о гибели активиста — молодой парень получил четыре огнестрельных ранения. Первым погибшим на Евромайдане стал армянин Сергей Нигоян. Он был охранником Майдана из третьей сотни Самообороны Майдана. После его гибели в сети стало популярным видео, где Сергей Нигоян читает стихотворение Тараса Шевченко.

Семья Нигояна приехала в Украину из приграничного села с Азербайджаном. Они проживали в Днепропетровской области. На Майдане был охранником, жил в палатках вместе с протестующими из Львовской и Ивано-Франковской областей, а также в Доме профсоюзов.

26 января 2014 года Сергея Нигояна похоронили на сельском кладбище его родной Березноватовки. В небольшое отдаленное село провести Нигояна в последний путь собралось более 2000 человек.

Около 9 утра 22 января от выстрела из охотничьего ружья в сердце погиб белорус Михаил Жизневский. Он переехал в Украину в 2005-м году из-за политического преследования белорусским КГБ.

Михаил Жизневский на Майдане Фото: УНИАН

В Евромайдане участвовал с первых дней по призыву организации УНА-УНСО. Входил в Самооборону Майдана, участвовал в охране объектов Майдана, дежурил в палатках, помогал в работе УНА-УНСО. Считался одним из самых активных членов организации на Евромайдане.

Панихида по погибшему состоялась в Михайловском златоверхом соборе в Киеве 26 января, в День рождения Михаила, когда ему должно было исполниться 26 лет. Его похоронили 28 января на кладбище возле поселка Стяг Труда в Гомельском районе Беларуси.

В тот же день смертельные ранения получил 45-летний Роман Сеник со Львовщины, который умер в больнице 25 января, не приходя в сознание. Снайпер прострелил ему легкое и нанес тяжелое ранение в плечо бронебойной пулей специального назначения. Мужчине сделали несколько операций, ампутировали руку, впрочем врачам не удалось его спасти.

Роман Сеник на Майдане Фото: Скриншот

Похороны состоялись 27 января в родном селе Романа Наконечном Втором, в последний путь его провожали около двух тысяч человек под скандирование "Герои не умирают!" Его похоронили рядом с героями УПА.

В тот же день нашли тело львовского активиста Юрия Вербицкого, которого впоследствии расследование признало первым погибшим на Евромайдане. 21 января его похитили из помещения офтальмологического отделения Александровской больницы. Вместе с Вербицким похитили еще одного активиста — Игоря Луценко.

Активист Майдана Юрий Вербицкий Фото: Еспресо

Впоследствии следствие установило, что похитителями были так называемые "титушки". Луценко рассказал, что их с Вербицким вывезли в лес, где пытали около десяти человек. Юрия и Игоря вытащили из машины, не позволяя поднимать голову, поставили на колени и начали предварительный допрос. Впоследствии следствие установило, что похищенных майдановцев пытали в лесу возле с. Пролиски по трассе Киев-Борисполь.

После того как похитители узнали, что Вербицкий был из Львова, его начали сильнее бить. Позже похищенных и избитых майдановцев привезли в гараж, в котором продолжали пытать в течение следующих 6-8 часов.

Тело Юрия Вербицкого обнаружили только на следующее утро после того, как нашелся Игорь Луценко. Похитители выбросили жестоко избитого майдановца без куртки в лесу вблизи села Гнедин Бориспольского р-на Киевской области. Утром 22 января тело Юрия нашли местные лесники на лесной просеке в 500 метрах от асфальтовой дороги, ведущей к Гнедину.

Переговоры оппозиции и власти

22 января днем состоялись переговоры лидеров оппозиции и власти. Во время них было озвучено предложение собрать заседание Верховной Рады для отмены принятых 16 января законов.

28 января 2014 года на внеочередной сессии Верховная Рада конституционным большинством в 361 голос приняла закон № 732-VII "О признании утратившими силу некоторых законов Украины", которым отменила девять законов, принятых 16 января (кроме закона о Госбюджете и закона об амнистии).

В тот же день Виктор Янукович отправил в отставку премьер-министра Николая Азарова и весь Кабинет министров, однако министры продолжали исполнение своих обязанностей еще почти месяц.

Сколько людей погибло во время Евромайдана

Небесная Сотня — 107 погибших участников Революции Достоинства, а также активисты Майдана, которые погибли весной 2014 года с началом российской агрессии на востоке Украины.

Больше всего людей было убито 20 февраля — 48 человек. К Героям Небесной Сотни относятся люди разных национальностей, вероисповедания, образования, возраста. Среди них граждане Украины, Беларуси и Грузии. Самому младшему из Героев, Назарию Войтовичу, было 17 лет, самому старшему, Ивану Наконечному, — 82 года. Из 107 Героев Небесной Сотни — три женщины: Антонина Дворянец, Ольга Бура и Людмила Шеремет.

Почтение памяти погибших

21 февраля на Майдане состоялось прощание с погибшими повстанцами. В траурных речах их назвали "Небесной Сотней". Во время прощания с погибшими со сцены Майдана звучала траурная песня "Гей, плывет кача..."

Возле места гибели на улице Грушевского Сергея Нигояна установили памятный мемориал. Также 26 ноября 2014 года на улице Грушевского в Киеве был открыт мемориал Михаилу Жизневскому.

24 февраля 2014 года всем Героям Небесной Сотни было присвоено звание Героя Украины.

Сегодня, 22 января, первых жертв расстрелов почтят традиционным Январским шествием, которое пройдет по маршруту от Майдана Независимости до улицы Михаила Грушевского. Акцию начала Третья сотня Самообороны Майдана, к которой принадлежал Сергей Нигоян. Именно у Лядских ворот в 2014 году располагался блокпост третьей баррикады, на котором он дежурил.

