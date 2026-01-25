Сергей "Флеш" стал советником Федорова по технологическим направлениям обороны: чем будет заниматься

Министр обороны Украины Михаил Федоров назначил нового советника по технологическим направлениям. Им стал специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Федоров назвал "Флеша" одним из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБа и анализа решений противника. О назначении глава Минобороны объявил в своем Telegram.

Министр отметил, что в современной войне важно понимать направление развития инноваций, предвидеть планы россиян и создавать продукты, которые способны переломить ход событий на поле боя. А "Флеш" является одним из тех, кто разбирается в этом.

"Экспертиза "Флеша" — радиосвязь, системы РЭБ и разведка. Именно он первым рассказал об использовании россиянами FPV-дронов с машинным зрением и реактивных шахедов. Сейчас его основной фокус — системные решения против ударных и разведывательных БпЛА россиян. Надо уменьшить эффективность вражеских атак и защитить наших людей. Развитие РЭБ критически важно — в войне выигрывает тот, кто быстрее адаптируется", — отметил Федоров.

Кроме работы с технологическими направлениями Бескрестнов будет заниматься работой с трофейной техникой врага и экспертной оценкой новых военных разработок.

По словам Федорова, война сейчас — это математика, технологии и скорость принятия решений. Поэтому Украина должна не просто реагировать, а строить систему, которая постоянно учится и становится сильнее.

"Именно для этого мы усиливаем команду новыми лидерами. Двигаемся системно, быстро и работаем на результат", — отметил он.

22 января Федоров объявил о назначении своим советником по вопросам повышения использования БпЛА на фронте Сергея Стерненко.

Напомним, 14 января Верховная Рада назначила Михаила Федорова министром обороны Украины.

Впоследствии Федоров заявил, что главная задача государства в войне — выстроить систему, которая сделает дальнейшую агрессию России слишком дорогой и в конце концов заставит ее прекратить боевые действия. По его мнению, одна из стратегических целей — убивать 50 тысяч россиян в месяц.