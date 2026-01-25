Сергій "Флеш" став радником Федорова з технологічних напрямків оборони: чим займатиметься

Міністр оборони України Михайло Федоров призначив нового радника з технологічних напрямків. Ним став фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Федоров назвав "Флеша" одним з найсильніших практичних експертів у сфері дронів, РЕБу та аналізу рішень противника. Про призначення очільник Міноборони оголосив у своєму Telegram.

Міністр наголосив, що в сучасній війні важливо розуміти напрям розвитку інновацій, передбачати плани росіян та створювати продукти, які здатні переламати хід подій на полі бою. А "Флеш" є одним з тих, хто знається на цьому.

"Експертиза "Флеша" — радіозв’язок, системи РЕБ і розвідка. Саме він першим розповів про використання росіянами FPV-дронів з машинним зором і реактивних шахедів. Зараз його основний фокус — системні рішення проти ударних та розвідувальних БпЛА росіян. Треба зменшити ефективність ворожих атак і захистити наших людей. Розвиток РЕБ критично важливий — у війні виграє той, хто швидше адаптується", — зазначив Федоров.

Крім роботи з технологічними напрямами Бескрестнов займатиметься роботою з трофейною технікою ворога та експертною оцінкою нових військових розробок.

За словами Федорова, війна зараз — це математика, технології та швидкість ухвалення рішень. Тож Україна має не просто реагувати, а будувати систему, яка постійно навчається й стає сильнішою.

"Саме для цього ми посилюємо команду новими лідерами. Рухаємося системно, швидко та працюємо на результат", — зазначив він.

22 січня Федоров оголосив про призначення своїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті Сергія Стерненка.

Нагадаємо, 14 січня Верховна Рада призначила Михайла Федорова міністром оборони України.

Згодом Федоров заявив, що головне завдання держави у війні — вибудувати систему, яка зробить подальшу агресію Росії надто дорогою та зрештою змусить її припинити бойові дії. На його думку, одна зі стратегічних цілей — убивати 50 тисяч росіян на місяць.