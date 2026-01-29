Тимошенко хочет восстановить авторитет "Батькивщины", но ее ожидают финансовые вызовы, — УП

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сконцентрировалась на удержании стабильности в собственной фракции, однако ее политическая деятельность осложняется недостатком поддержки со стороны спонсоров и активным расследованием антикоррупционных органов. Несмотря на это, внутрипартийные конфликты пока минимальны, и большинство депутатов остаются на стороне лидера.

Как сообщает журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, на сегодня фракционные коллеги поддерживают Тимошенко, поскольку альтернативных вариантов для них нет. Сейчас единственный вопрос, который интересует часть партийцев — кто подвел агента НАБУ к Тимошенко?

И все же, как пишет "УП" основные сложности для политика теперь связаны со спонсорами. Несмотря на попытки восстановить популярность бренда и привлечь протестный электорат, крупные финансовые игроки не спешат инвестировать в проект с неопределенными перспективами. Кроме того, ситуацию осложняет активное расследование НАБУ и САП.

В общем, политическая защита лидера "Батькивщины" базируется на старых методах и приемах, которые использовались более десяти лет назад. Однако эксперты считают, что этого будет недостаточно для существенного влияния на судебный процесс.

""Мы будем бороться теми методами, которые мы знаем", — с парламентской трибуны заявляла Юлия Тимошенко на прошлой неделе. Однако уже очевидно, что этих методов не будет достаточно, чтобы убедить суд, и может хватить лишь для того, чтобы собрать 200-300 давних сторонников партии на улице перед заседанием", — пишет Михаил Ткач в своем материале.

Один из влиятельных представителей антикоррупционных органов объяснил "УП", что само дело Юлии Тимошенко небольшое — оно содержит ограниченное количество документов и процессуальных шагов. Более того, состав преступления считается завершенным с момента предложения неправомерного вознаграждения.

"Любой незаангажированный юрист скажет, что это приговор", — говорят в источнике "УП".

В политических кругах отмечают, что попытки перекупки депутатов начались еще осенью прошлого года, после неудачных попыток ограничить деятельность антикоррупционных органов. Тогда ситуацию удалось стабилизировать благодаря вмешательству руководства СБУ и переговорам с нардепами.

Накануне нового года НАБУ и САП разоблачили депутатов, которые получали дополнительные выплаты в конвертах, что еще больше подорвало доверие к центру принятия решений.

"Эти действия, по мнению опрошенных источников в политических кулуарах, еще больше подорвали доверие к центру принятия решений. Чем, конечно, не могли не воспользоваться опытные инженеры сногсшибательных политических конструкций", — добавил Михаил Ткач.

Ожидается, что судебные процессы против Тимошенко и связанные с ней дела растянутся на месяцы. Единственным доступным способом влияния на общественное мнение для политика остается дискредитация материалов расследования, что уже происходит в рамках подготовки к судебным заседаниям.

Напомним, что суд разрешил подозреваемой в подкупе нардепов главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко выезжать за пределы Киевской области и снял запрет на общение с 66 парламентариями.

Также Фокус писал, что 23 января за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, которую подозревают в предложении взятки народным депутатам, внесли залог в размере 33 млн 280 тысяч гривен.