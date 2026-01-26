Суд смягчил Тимошенко меру пресечения: что решила апелляционная палата

Суд разрешил подозреваемой в подкупе нардепов главе фракции "Батьківщина" Юлии Тимошенко выезжать за пределы Киевской области и снял запрет на общение с 66 парламентариями. Ходатайство прокурора об электронном браслете и увеличении размера залога апелляционная палата не удовлетворила.

Меру пресечения Юлии Тимошенко апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила во время заседания 26 января, которое транслировали журналисты ТСН. Председательствующий судья Николай Глотов сообщил подозреваемой, что она может свободно передвигаться по территории Украины и общаться со всеми коллегами в Верховной Раде.

Адвокат Юлии Тимошенко во время заседания называл меру пресечения "необоснованной" и просил объяснить "происхождение суммы" залога.

Апелляцию Тимошенко на более 33 млн грн залога суд отклонил, впрочем, ходатайство прокурора об увеличении суммы до 50 млн грн и назначении электронного браслета также не удовлетворил.

Дело Юлии Тимошенко: детали

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили о подозрении главе одной из парламентских фракций 14 января в предложении предоставления неправомерной выгоды нардепам за голосование за определенные законопроекты. Нардеп от "ЄС" Алексей Гончаренко писал, что речь идет о главе "Батьківщини" Юлии Тимошенко.

16 января Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко: ей запретили выезжать за пределы Киевской области и общаться с определенным кругом нардепов по расследованию НАБУ, а также обязали сдать загранпаспорт и назначили залог в размере более 33 млн грн.

"Центр противодействия коррупции" 21 января сообщал, что ВАКС частично арестовал имущество Тимошенко.

23 января за Юлию Тимошенко было внесено более 33 млн грн залога.