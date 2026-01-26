Суд пом'якшив Тимошенко запобіжний захід: що вирішила апеляційна палата

Суд дозволив підозрюваній у підкупі нардепів голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко виїжджати за межі Київської області та зняв заборону на спілкування з 66 парламентарями. Клопотання прокурора про електронний браслет і збільшення розміру застави апеляційна палата не задовольнила.

Запобіжний захід Юлії Тимошенко апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила під час засідання 26 січня, яке транслювали журналісти ТСН. Головуючий суддя Микола Глотов повідомив підозрюваній, що вона може вільно пересуватися територією України та спілкуватися з усіма колегами у Верховній Раді.

Адвокат Юлії Тимошенко під час засідання називав запобіжний захід "необґрунтованим" і просив пояснити "походження суми" застави.

Апеляцію Тимошенко на понад 33 млн грн застави суд відхилив, утім клопотання прокурора про збільшення суми до 50 млн грн і призначення електронного браслета також не задовольнив.

Справа Юлії Тимошенко: деталі

В Національному антикорупційному бюро повідомили про підозру голові одній з парламентських фракцій 14 січня у пропозиції надання неправомірної вигоди нардепам за голосування за певні законопроєкти. Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко писав, що мова йде про голову "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Юлії Тимошенко: їй заборонили виїжджати за межі Київської області та спілкуватися з певним колом нардепів щодо розслідування НАБУ, а також зобов'язали здати закордонний паспорт і призначили заставу в розмірі понад 33 млн грн.

"Центр протидії корупції" 21 січня повідомляв, що ВАКС частково арештував майно Тимошенко.

23 січня за Юлію Тимошенко було внесено понад 33 млн грн застави.