Тимошенко хоче відновити авторитет "Батьківщини", але її очікують фінансові виклики, — УП

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко сконцентрувалася на утриманні стабільності у власній фракції, проте її політична діяльність ускладнюється нестачею підтримки з боку спонсорів та активним розслідуванням антикорупційних органів. Незважаючи на це, внутрішньопартійні конфлікти наразі мінімальні, і більшість депутатів залишаються на боці лідерки.

Як повідомляє журналіст "Української правди" Михайло Ткач, на сьогодні фракційні колеги підтримують Тимошенко, оскільки альтернативних варіантів для них немає. Наразі єдине питання, що цікавить частину партійців — хто підвів агента НАБУ до Тимошенко?

Та все ж, як пише "УП" основні складнощі для політикині тепер пов’язані зі спонсорами. Незважаючи на спроби відновити популярність бренду і залучити протестний електорат, великі фінансові гравці не поспішають інвестувати у проєкт із невизначеними перспективами. Крім того, ситуацію ускладнює активне розслідування НАБУ та САП.

Загалом, політичний захист лідерки "Батьківщини" базується на старих методах і прийомах, які використовувалися понад десять років тому. Проте експерти вважають, що цього буде недостатньо для суттєвого впливу на судовий процес.

Відео дня

""Ми будемо боротись тими методами, які ми знаємо", – з парламентської трибуни заявляла Юлія Тимошенко на минулому тижні. Однак уже очевидно, що цих методів не буде достатньо, щоб переконати суд, і може вистачити лише для того, щоб зібрати 200–300 давніх прихильників партії на вулиці перед засіданням", — пише Михайло Ткач у своєму матеріалі.

Один із впливових представників антикорупційних органів пояснив "УП", що сама справа Юлії Тимошенко невелика — вона містить обмежену кількість документів та процесуальних кроків. Ба більше, склад злочину вважається завершеним з моменту пропозиції неправомірної винагороди.

"Будь-який незаангажований юрист скаже, що це вирок", – кажуть у джерелі "УП".

У політичних колах наголошують, що спроби перекуповування депутатів почалися ще восени минулого року, після невдалих спроб обмежити діяльність антикорупційних органів. Тоді ситуацію вдалося стабілізувати завдяки втручанню керівництва СБУ та перемовинам із нардепами.

Напередодні нового року НАБУ і САП викрили депутатів, які отримували додаткові виплати в конвертах, що ще більше підірвало довіру до центру ухвалення рішень.

"Ці дії, на думку опитаних джерел у політичних кулуарах, ще більше підірвали довіру до центру прийняття рішень. Чим, звісно, не могли не скористатись досвідчені інженери карколомних політичних конструкцій", — додав Михайло Ткач.

Очікується, що судові процеси проти Тимошенко та пов’язані з нею справи розтягнуться на місяці. Єдиним доступним способом впливу на суспільну думку для політикині залишається дискредитація матеріалів розслідування, що вже відбувається у рамках підготовки до судових засідань.

Нагадаємо, що суд дозволив підозрюваній у підкупі нардепів голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко виїжджати за межі Київської області та зняв заборону на спілкування з 66 парламентарями.

Також Фокус писав, що 23 січня за лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції хабаря народним депутатам, внесли заставу в розмірі 33 млн 280 тисяч гривень.