Народного депутата и ее супруга отправят под суд: в чем их обвиняют

Действующая народный депутат и ее муж, председатель областного совета одного из регионов Украины, предстанут перед судом за то, что не задекларировали имущество более чем на восемь миллионов гривен.

Информацию об имуществе они не указали в своих ежегодных декларациях за 2021-2023 годы, сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

Кроме того, на основании материалов НАБУ прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал иск о конфискации у супругов активов почти на пять миллионов гривен в пользу государства, поскольку они не могут объяснить их происхождение.

Детективы и прокуроры установили, что именно на эту сумму председатель облсовета и его супруга-парламентарий в 2021-2024 годах внесли взносы за апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 2021 и 2024 годов выпуска.

В октябре 2025 года им сообщили о подозрении (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины), а уже в декабре следствие было завершено.

Відео дня

Имен фигурантов дела в НАБУ не раскрыли, однако hromadske со ссылкой на свои источники утверждает, что речь идет о председателе Одесского облсовета Григории Диденко и его жене Юлии Диденко, народном депутате от партии "Слуга народа".

Народный депутат Юлия Диденко Фото: Facebook

Григорий Диденко также является членом партии "Слуга народа", от которой был избран депутатом облсовета в октябре 2020 года, а два месяца спустя возглавил его.

В декабре 2022 года президент Владимир Зеленский наградил его орденом "За заслуги" III степени.

Неделю назад одесское издание "Думская" со ссылкой на материалы Высшего антикоррупционного суда писало, что детективы НАБУ завершили досудебное расследование еще 4 декабря 2025 года и открыли подозреваемым доступ к материалам уголовного производства. Речь идет о восьми томах дела, а также о масштабном массиве цифровых доказательств в частности, аудиозаписи разговоров в служебном кабинете Григория Диденко общей продолжительностью почти 3,2 тысячи часов.

За месяц адвокаты Диденко ознакомились только с частью материалов дела, что вызвало подозрения в намеренном затягивании процесса. Также, по информации ресурса, первые обыски у супругов прошли более года назад.

"Кабинет Диденко прослушивался больше десяти месяцев, и, по нашим данным, Григорий Витальевич в разговорах себя особо не сдерживал. Именно по этой причине эксперты не исключают новых эпизодов по более тяжелым статьям", – отмечают журналисты.

Ни Григорий Диденко, ни его супруга информацию об обвинительном акте никак пока что не комментировали.

Напомним, в конце декабря народный депутат из фракции "Слуга народа" Михаил Лаба получил подозрение от Национального антикоррупционного бюро за системное извлечение неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде Украины.

Он стал пятым из фракции, кто получил подозрение. Ранее НАБУ вручило подозрения еще четырем "слугам": Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Юрию Киселю и Ольге Савченко. Все подозреваются в получении неправомерной выгоды за "нужные" голосования в Верховной Раде.