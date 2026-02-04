Народну депутатку та її чоловіка відправлять під суд: у чому їх звинувачують

Чинна народна депутатка та її чоловік, голова обласної ради одного з регіонів України, постануть перед судом за те, що не задекларували майно на понад вісім мільйонів гривень.

Інформацію про майно вони не вказали у своїх щорічних деклараціях за 2021-2023 роки, повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Крім того, на підставі матеріалів НАБУ прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав позов про конфіскацію у подружжя активів майже на п'ять мільйонів гривень на користь держави, оскільки вони не можуть пояснити їхнє походження.

Детективи і прокурори встановили, що саме на цю суму голова облради та його дружина-парламентарка у 2021-2024 роках внесли внески за апартаменти і два автомобілі Audi SQ8 2021 і 2024 років випуску.

У жовтні 2025 року їм повідомили про підозру (ч. 2 ст. 366-2 КК України), а вже в грудні слідство було завершено.

Відео дня

Імен фігурантів справи в НАБУ не розкрили, проте hromadske з посиланням на свої джерела стверджує, що йдеться про голову Одеської облради Григорія Діденка та його дружину Юлію Діденко, народну депутатку від партії "Слуга народу".

Народний депутат Юлія Діденко Фото: Facebook

Григорій Діденко також є членом партії "Слуга народу", від якої його обрали депутатом облради в жовтні 2020 року, а за два місяці по тому він очолив її.

У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський нагородив його орденом "За заслуги" III ступеня.

Тиждень тому одеське видання "Думская" з посиланням на матеріали Вищого антикорупційного суду писало, що детективи НАБУ завершили досудове розслідування ще 4 грудня 2025 року і відкрили підозрюваним доступ до матеріалів кримінального провадження. Йдеться про вісім томів справи, а також про масштабний масив цифрових доказів, зокрема, аудіозаписи розмов у службовому кабінеті Григорія Діденка загальною тривалістю майже 3,2 тисячі годин.

За місяць адвокати Діденків ознайомилися тільки з частиною матеріалів справи, що викликало підозри в навмисному затягуванні процесу. Також, за інформацією ресурсу, перші обшуки у подружжя відбулися понад рік тому.

"Кабінет Діденка прослуховували понад десять місяців, і, за нашими даними, Григорій Віталійович у розмовах себе особливо не стримував. Саме з цієї причини експерти не виключають нових епізодів за важчими статтями", — зазначають журналісти.

Ні Григорій Діденко, ні його дружина інформацію про обвинувальний акт ніяк поки що не коментували.

Нагадаємо, наприкінці грудня народний депутат із фракції "Слуга народу" Михайло Лаба дістав підозру від Національного антикорупційного бюро за системне отримання неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді України.

Він став п'ятим із фракції, хто отримав підозру. Раніше НАБУ вручило підозри ще чотирьом "слугам": Євгену Пивоварову, Ігорю Негулевському, Юрію Кисілю та Ользі Савченко. Усі підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за "потрібні" голосування у Верховній Раді.