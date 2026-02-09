Народного депутата Гунько приговорили к 4 годам тюрьмы: детали

Народный депутат Украины приговорен к четырем годам заключения после того, как его разоблачили на получении $85 тысяч за аренду земли. Имени правоохранители не называют, но ранее в СМИ писали, что речь – об Анатолии Гунько из депутатской группы "Восстановление Украины".

Приговор парламентарию подтвердила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда на основании материалов Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщили в СБУ.

Суд первой инстанции в марте 2025 года назначил депутату наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать определенные должности. Теперь решение вынесла апелляция ВАКС, несколько пересмотрев приговор.

Его признали виновным по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Кроме тюремного приговора, суд лишил его права быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления и назначенным на должности государственной службы сроком на три года с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Відео дня

8 августа 2023 года нардепа выкрыли на получении взятки за решение "земельных вопросов". За $85 тыс. он обещал предпринимателю передать в пользование земельные участки НААН. В общей сложности взятка должна была составлять $221 тысячу.

Чтобы решить земельный вопрос, парламентарий "гарантировал" бизнесмену задействовать личные связи в госучреждениях.

Народный депутат Украины взят под стражу в зале суда. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

Ни НАБУ, ни СБУ не называли имени фигуранта, однако издание LB.ua утверждало, что речь – о депутате фракции "Слуга народа" Анатолии Гунько. До 24 августа 2023 года он был главой Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фактов коррупции на государственных предприятиях, учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины.

Он также является членом Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике.

Буквально на прошлой неделе стало известно, что против Анатолия Гунько возбудили новое уголовное производство.

Правоохранители разоблачили схему завладения урожаем подсолнечника и кукурузы государственных учреждений, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук Украины, во главе которой стоял действующий народный депутат. Сумма ущерба составляет почти 30 млн грн.

Анатолий Гунько был избран в Верховную Раду от партии "Слуга народа" на довыборах в 2020-м, но в 2023 году стал членом депутатской группы "Восстановление Украины".

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" и ее муж предстанут перед судом за сокрытие доходов в декларации.