Народного депутата Гунька засудили до 4 років в'язниці: деталі

Народного депутата України засуджено до чотирьох років ув'язнення після того, як його викрили на отриманні $85 тисяч за оренду землі. Імені правоохоронці не називають, але раніше у ЗМІ писали, що йдеться про Анатолія Гунька з депутатської групи "Відновлення України".

Вирок парламентарю підтвердила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду на підставі матеріалів Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомили в СБУ.

Суд першої інстанції в березні 2025 року призначив депутату покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням права обіймати певні посади. Тепер рішення винесла апеляція ВАКС, дещо переглянувши вирок.

Його визнали винним за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Крім тюремного вироку, суд позбавив його права бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування і призначеним на посади державної служби строком на три роки з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Відео дня

8 серпня 2023 року нардепа викрили на отриманні хабара за вирішення "земельних питань". За $85 тис. він обіцяв підприємцю передати в користування земельні ділянки НААН. Загалом хабар мав становити $221 тисячу.

Щоб вирішити земельне питання, парламентарій "гарантував" бізнесменові задіяти особисті зв'язки в держустановах.

Народного депутата України взято під варту в залі суду. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Ані НАБУ, ані СБУ не називали імені фігуранта, проте видання LB.ua стверджувало, що йдеться про депутата фракції "Слуга народу" Анатолія Гунька. До 24 серпня 2023 року він був головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування фактів корупції на державних підприємствах, установах та організаціях Національної академії аграрних наук України.

Він також є членом Комітету Верховної Ради України з правової політики.

Буквально минулого тижня стало відомо, що проти Анатолія Гунька порушили нове кримінальне провадження.

Правоохоронці викрили схему заволодіння врожаєм соняшнику та кукурудзи державних установ, що входять до структури Національної академії аграрних наук України, на чолі якої стояв чинний народний депутат. Сума збитків становить майже 30 млн грн.

Анатолій Гунько був обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу" на довиборах 2020-го, але 2023 року став членом депутатської групи "Відновлення України".

Нагадаємо, народна депутатка від "Слуги народу" та її чоловік постануть перед судом за приховування доходів у декларації.