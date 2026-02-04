Збитки майже на 30 млн: нардеп став фігурантом другого розслідування за два роки (фото, відео)

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили схему заволодіння врожаєм соняшнику та кукурудзи державних установ, що входять до структури Національної академії аграрних наук України, на чолі якої стояв чинний народний депутат. Сума збитків становить майже 30 млн грн.

Протягом 2021-2023 років фігурант використовував підконтрольні сільгоспугіддя для вирощування та нелегального збуту оптових партій зернових через мережу афілійованих компаній, повідомляє Служба безпеки України.

У свою схему він залучив депутата Київської обласної ради, двох керівників держпідприємств НААН України та довірену особу.

За даними слідства, 2021 року нардеп у змові з директором одного з дослідних господарств і пособником організували збирання та вивезення агропродукції на приватні зернові склади в Чернігівській і Полтавській областях. Йдеться про понад 990 тонн соняшнику та 1,4 тисячі тонн кукурудзи загальною вартістю 27,3 млн грн.

У 2022 році схожу схему реалізували на базі дослідної станції. Цього разу забезпечили відвантаження на підконтрольні склади 203 тонн соняшнику. Щоб приховати злочин, реальну кількість зібраного зерна не відобразили в товаросупровідних документах.

У підсумку за обома епізодами державі заподіяли збитків майже на 30 млн грн.

На підставі зібраних доказів НАБУ І САП народному депутату та чотирьом його подільникам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою).

Одна справа нардепа вже розглядається в суді Фото: СБУ

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Якщо вину фігурантів буде доведено в суді, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці зазначають, що це — не перша справа депутата. 8 серпня 2023 року його викрили на отриманні хабара за вирішення "земельних питань". За $85 тис. він обіцяв підприємцю передати в користування земельні ділянки НААН. Загалом хабар мав становити $221 тисячу.

Ані НАБУ, ані СБУ не називають імені фігуранта, однак LB.ua стверджує, що йдеться про депутата фракції "Слуга народу" Анатолія Гунька. До 24 серпня 2023 року він був головою Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування фактів корупції на державних підприємствах, установах та організаціях Національної академії аграрних наук України.

Він також є членом Комітету Верховної Ради України з правової політики.

У березні 2025 року Вищий антикорупційний суд визнав винним нардепа Анатолія Гунька в підбурюванні до надання хабара і шахрайстві та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна з позбавленням права обіймати певні посади.

Анатолій Гунько нові звинувачення проти себе ніяк не коментував.

