Ущерб почти на 30 млн: нардеп стал фигурантом второго расследования за два года (фото, видео)

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили схему завладения урожаем подсолнечника и кукурузы государственных учреждений, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук Украины, во главе которой стоял действующий народный депутат. Сумма ущерба составляет почти 30 млн грн.

В течение 2021-2023 годов фигурант использовал подконтрольные сельхозугодия для выращивания и нелегального сбыта оптовых партий зерновых через сеть аффилированных компаний, сообщает Служба безопасности Украины.

В свою схему он привлек депутата Киевского областного совета, двух руководителей госпредприятий НААН Украины и доверенное лицо.

По данным следствия, в 2021 году нардеп в сговоре с директором одного из опытных хозяйств и пособником организовали сбор и вывоз агропродукции на частные зерновые склады в Черниговской и Полтавской областях. Речь идет о более чем 990 тоннах подсолнечника и 1,4 тысячи тонн кукурузы общей стоимостью 27,3 млн грн.

В 2022 году схожую схему реализовали на базе опытной станции. В этот раз обеспечили отгрузку на подконтрольные склады 203 тонн подсолнечника. Чтобы скрыть преступление, реальное количество собранного зерна не отразили в товаросопроводительных документах.

В итоге по обоим эпизодам государству причинили ущерб почти на 30 млн грн.

На основании собранных доказательств НАБУ И САП народному депутату и четырем его подельникам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой).

Одно дело нардепа уже рассматривается в суде Фото: СБУ

Сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения. Если вина фигурантов будет доказана в суде, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители отмечают, что это – не первое дело депутата. 8 августа 2023 года его выкрыли на получении взятки за решение "земельных вопросов". За $85 тыс. он обещал предпринимателю передать в пользование земельные участки НААН. В общей сложности взятка должна была составлять $221 тысячу. Материалы дела рассматриваются в суде.

Ни НАБУ, ни СБУ не называют имени фигуранта, однако LB.ua утверждает, что речь – о депутате фракции "Слуга народа" Анатолии Гунько. До 24 августа 2023 года он был главой Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фактов коррупции на государственных предприятиях, учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины.

Он также является членом Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике.

