Экс-заместитель главы ОП Шурма получил подозрение в хищении средств: детали

Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему хищения средств, которые были предназначены для выплат по "зеленому тарифу". Среди фигурантов дела экс-заместитель главы Офиса президента.

Зарабатывали на этой схеме предприятия, которые расположены на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

По данным нардепа фракции "Голос" Ярослава Железняка, речь идет о подозрении экс-заместителю главы Офиса президента Ростиславу Шурме.

Кроме Шурмы в деле есть еще восемь подозреваемых: бывший член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", его брат — владелец сети украинских и иностранных компаний, доверенное лицо экс-чиновника, руководители и работники подконтрольных предприятий, а также бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго"

Відео дня

Следствие установило, что экс-депутат Донецкого облсовета и его брат в 2019-2020 годах установили контроль над предприятиями, которые производили электроэнергию из альтернативных источников. В частности, они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт в Васильковском районе в Запорожье.

Впоследствии они заключили договор о продаже электроэнергии по "зеленому тарифу". Впрочем, после начала полномасштабной войны и частичной оккупации Запорожской области солнечные электростанции перестали генерировать электроэнергию для Объединенной энергосистемы Украины. Они получили повреждения, а персонал эвакуировали из них.

Впрочем, они предоставляли ложную информацию о работе станций и технической готовности, декларировали производство электроэнергии, которая фактически не поступала в энергосистему Украины. За это они в дальнейшем получали деньги по "зеленому" тарифу. После этого деньги были выведены через связанные компании.

Общая сумма убытков, нанесенных в результате организованной схемы, составила 141,3 млн гривен.

15 июля 2025 года по запросу НАБУ в Германии прошли обыски у бывшего заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы по его месту жительства под Мюнхеном. Шурму в СМИ связывали с вопросом выплат по зеленому тарифу ряду солнечных станций, в том числе и тем, что принадлежали его брату, на временно оккупированных территориях. Ростислав Шурма подтверждал, что его брат получал такие выплаты, но отметил, что это делали и другие компании.

Издание "Украинская правда" называло Шурму "куратором ОП над всей экономикой страны". Именно обыски у Шурмы стали "последней каплей" для президента Владимира Зеленского. И через неделю после проведения обысков он публично обвинил НАБУ и САП в "неэффективности" и подписал законопроект №12414 о существенном ограничении деятельности органов.

Напомним, Фокус писал о том, где в Германии живет Ростислав Шурма и что делает за границей.