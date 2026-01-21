Ексзаступник голови ОП Шурма отримав підозру у розкраданні коштів: деталі

Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему розкрадання коштів, яку були призначені для виплат за "зеленим тарифом". Серед фігурантів справи ексзаступник голови Офісу президента.

Заробляли на цій схемі підприємства, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

За даними нардепа фракції "Голос" Ярослава Железняка, йдеться про підозру ексзаступнику голови Офісу президента Ростиславові Шурмі.

Крім Шурми у справі є ще восьмеро підозрюваних: колишній член наглядової ради НАК "Нафтогаз України", його брат – власник мережі українських та іноземних компаній, довірена особа ексвисокопосадовця, керівники та працівники підконтрольних підприємств, а також колишній комерційний директор АТ "Запоріжжяобленерго"

Слідство встановило, що ексдепутат Донецької облради та його брат у 2019-2020 роках встановили контроль над підприємствами, які виробляли електроенергію з альтернативних джерел. Зокрема, вони збудували сонячні електростанції загальною потужністю близько 60 МВт у Васильківському районі на Запоріжжі.

Згодом вони уклали договір про продаж електроенергії за "зеленим тарифом". Утім після початку повномасштабної війни та часткової окупації Запорізької області сонячні електростанції перестали генерувати електроенергію для Об'єднаної енергосистеми України. Вони зазнали пошкоджень, а персонал евакуювали з них.

Утім вони надавали неправдиву інформацію щодо роботи станцій та технічну готовність, декларували виробництво електроенергії, яка фактично не надходила до енергосистеми України. За це вони надалі отримували гроші за "зеленим" тарифом. Після цього гроші були виведені через пов'язані компанії.

Загальна сума збитків, завданих внаслідок організованої схеми, склала 141,3 млн гривень.

15 липня 2025 року за запитом НАБУ у Німеччині пройшли обшуки у колишнього заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми за його місцем проживання під Мюнхеном. Шурму у ЗМІ пов’язували з питанням виплат за зеленим тарифом низці сонячних станцій, в тому числі й тим, що належали його брату, на тимчасово окупованих територіях. Ростислав Шурма підтверджував, що його брат отримував такі виплати, але наголосив, що це робили й інші компанії.

Видання "Українська правда" називало Шурму "куратором ОП над усією економікою країни". Саме обшуки у Шурми стали "останньою краплею" для президента Володимира Зеленського. І за тиждень після проведення обшуків він публічно звинуватив НАБУ і САП у "неефективності" і підписав законопроєкт №12414 про суттєве обмеження діяльності органів.

