Подозрение Шурме: экс-заместитель Ермака готов сотрудничать с НАБУ, но только на расстоянии от Киева

Экс-заместитель главы ОП и бывший член наблюдательного совета "Нафтогаз Украины" Ростислав Шурма прокомментировал расследование о хищении средств, в котором фигурирует. По его словам, он проживает в Германии и не скрывается от следствия.

Сообщение об уголовном производстве Ростислав Шурма опубликовал в Facebook 3 февраля. Он отметил, что Федеративная Республика Германия сейчас является постоянным местом его проживания, и органу досудебного расследования об этом известно.

"В связи с публичной оглаской вокруг уголовного производства и распространением в медиа различной информации относительно моего процессуального статуса, считаю необходимым публично прояснить свою позицию. Я не скрываюсь и подтверждаю свою готовность сотрудничать со следствием в рамках уголовного производства № 42023000000001375", — заявил Шурма.

По словам бывшего заместителя руководителя ОП, он неоднократно официально обращался в соответствующие органы с просьбами обеспечить его участие в процессуальных действиях с помощью видеоконференции или на территории украинских дипломатических учреждений за рубежом. Шурма утверждает, что у правоохранительных органов есть все его актуальные контактные данные и контакты защитников, а также адрес проживания.

При этом он отверг обвинения и заверил, что не совершал никаких противоправных действий.

"Свою позицию я буду отстаивать исключительно правовым способом и в порядке, предусмотренном законом. В то же время я не могу игнорировать признаки выборочного и политически мотивированного давления, которые сопровождают это производство. Именно поэтому для меня принципиально важно, чтобы расследование осуществлялось беспристрастно, с соблюдением всех процессуальных гарантий и принципа справедливого суда. Я открыт к законному сотрудничеству и ожидаю от следствия такого же соблюдения закона", — написал Шурма.

Шурма прокомментировал подозрение НАБУ в хищении средств из Германии Фото: скриншот

Подозрение Ростиславу Шурме: детали

Немецкое издание Der Spiegel сообщало об обысках у экс-заместителя руководителя ОП Шурмы в Германии по запросу НАБУ 15 июля 2025 года. В августе 2023 года журналисты Bihus.Info рассказывали, что солнечные электростанции на временно оккупированных территориях, которые якобы частично принадлежат окружению Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета того же года. 3 сентября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности заместителя руководителя ОП.

Журналисты УП 18 сентября 2025 года рассказывали, что по их информации Ростислав Шурма проживает с семьей в Мюнхене.

Постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук 29 декабря 2025 года сообщил о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета акционерного общества "Нафтогаз Украины" Ростислава Шурмы.

В пресс-службе НАБУ 21 января 2026 года сообщили, что экс-заместитель руководителя Офиса президента Украины и бывший член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" получил подозрение в хищении средств, предназначенных для выплат по "зеленому тарифу". Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк писал, что по его данным речь о Ростиславе Шурме.