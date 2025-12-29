Уволили Билоуса, Шурму лишили полномочий: в Кабмине произошли изменения

В Кабмине состоялась "чистка" рядов. Был уволен Александр Билоус с должности заместителя Министра юстиции Украины. И досрочно прекращены полномочия члена наблюдательного совета акционерного общества "Нафтогаз Украины" Ростислава Шурмы.

Об увольнении сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук. По его словам произошло несколько изменений:

Уволен Александр Билоус с должности заместителя Министра юстиции Украины (на должность его назначили в августе 2025 года).

Отменено решение Кабинета Министров Украины от 29.10.2025 о принятии распоряжения Кабинета Министров Украины "О назначении Бадахова Ю. Н. заместителем Министра юстиции Украины".

Утвержден состав правления акционерного общества "Украинская железная дорога": Перцовский Александр — председатель правления; Гриценко Лидия Владимировна, Иванинов Николай Иванович, Носулько Александр Александрович, Черницкий Роман Романович, Шрамко Евгений Сергеевич — члены правления.

Досрочно прекращены полномочия члена наблюдательного совета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Шурмы Ростислава, как представителя государства, согласно поданному заявлению.

Ранее в СМИ распространялась информация о том, что Билоус является фигурантом "пленок НАБУ".

Что касается Ростислава Шурмы, то правоохранители Германии 15 июля по запросу НАБУ провели обыски у бывшего заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы по его месту жительства в городе Штарнберг (Бавария) под Мюнхеном. Шурму в СМИ связывали с вопросом выплат по зеленому тарифу ряду солнечных станций, в том числе и тем, что принадлежали его брату, на временно оккупированных территориях.

