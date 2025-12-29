Звільнили Білоуса, Шурму позбавили повноважень: у Кабміні відбулись зміни

У Кабміні відбулась "чистка" рядів. Було звільнено Олександра Білоуса з посади заступника Міністра юстиції України. Та достроково припинено повноваження члена наглядової ради акціонерного товариства "Нафтогаз України" Ростислава Шурми.

Про звільнення повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук. За його словами відбулось кілька змін:

Звільнено Олександра Білоуса з посади заступника Міністра юстиції України (на посаду його призначили у серпні 2025 року).

Скасовано рішення Кабінету Міністрів України від 29.10.2025 щодо прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України "Про призначення Бадахова Ю. Н. заступником Міністра юстиції України".

Затверджено склад правління акціонерного товариства "Українська залізниця": Перцовський Олександр — голова правління; Гриценко Лідія Володимирівна, Іванінів Микола Іванович, Носулько Олександр Олександрович, Черніцький Роман Романович, Шрамко Євген Сергійович — члени правління.

Достроково припинено повноваження члена наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Шурми Ростислава, як представника держави, згідно поданої заяви.

Раніше в ЗМІ поширювалась інформація про те, що Білоус є фігурантом "плівок НАБУ".

Що до Ростислава Шурми, то правоохоронці Німеччини 15 липня за запитом НАБУ провели обшуки у колишнього заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми за його місцем проживання в місті Штарнберг (Баварія) під Мюнхеном. Шурму у ЗМІ пов’язували з питанням виплат за зеленим тарифом низці сонячних станцій, в тому числі й тим, що належали його брату, на тимчасово окупованих територіях.

