Підозра Шурмі: ексзаступник Єрмака готовий співпрацювати з НАБУ, але лише на відстані від Києва

Ексзаступник голови ОП і колишній член наглядової ради "Нафтогаз України" Ростислав Шурма прокоментував розслідування щодо розкрадання коштів, в якому фігурує. За його словами, він проживає в Німеччині та не переховується від слідства.

Допис щодо кримінального провадження Ростислав Шурма опублікував у Facebook 3 лютого. Він зазначив, що Федеративна Республіка Німеччина наразі є постійним місцем його проживання, і органу досудового розслідування про це відомо.

"У зв’язку з публічним розголосом навколо кримінального провадження та поширенням у медіа різної інформації щодо мого процесуального статусу, вважаю за необхідне публічно прояснити свою позицію. Я не переховуюсь і підтверджую свою готовність співпрацювати зі слідством у межах кримінального провадження № 42023000000001375", — заявив Шурма.

За словами колишнього заступника керівника ОП, він неодноразово офіційно звертався до відповідних органів із проханнями забезпечити його участь у процесуальних діях за допомогою відеоконференції чи на території українських дипломатичних установ за кордоном. Шурма стверджує, що у правоохоронних органів є всі його актуальні контактні дані та контакти захисників, а також адреса проживання.

При цьому він відкинув звинувачення та запевнив, що не вчиняв жодних протиправних дій.

"Свою позицію я буду відстоювати виключно у правовий спосіб і в порядку, передбаченому законом. Водночас я не можу ігнорувати ознаки вибіркового та політично вмотивованого тиску, які супроводжують це провадження. Саме тому для мене принципово важливо, щоб розслідування здійснювалося неупереджено, з дотриманням усіх процесуальних гарантій та принципу справедливого суду. Я відкритий до законної співпраці та очікую від слідства такого ж дотримання закону", — написав Шурма.

Шурма прокоментував підозру НАБУ в розкраданні коштів з Німеччини Фото: скриншот

Підозра Ростиславу Шурмі: деталі

Німецьке видання Der Spiegel повідомляло про обшуки в ексзаступника керівника ОП Шурми в Німеччині за запитом НАБУ 15 липня 2025 року. У серпні 2023 року журналісти Bihus.Info розповідали, що сонячні електростанції на тимчасово окупованих територіях, які нібито частково належать оточенню Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа того ж року. 3 вересня 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника ОП.

Журналісти УП 18 вересня 2025 року розповідали, що за їхньою інформацією Ростислав Шурма проживає з родиною у Мюнхені.

Постійний представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук 29 грудня 2025 року повідомив про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради акціонерного товариства "Нафтогаз України" Ростислава Шурми.

В пресслужбі НАБУ 21 січня 2026 року повідомили, що ексзаступник керівника Офісу президента України та колишній член наглядової ради НАК "Нафтогаз України" отримав підозру у розкраданні коштів, що були призначені для виплат за "зеленим тарифом". Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк писав, що за його даними мова про Ростислава Шурму.