Баканов брал от меня деньги и передавал Зеленскому, — бизнесмен Ваганян на заседании ВСК

Бизнесмен из Одессы Сергей Ваганян обвинил первого при президентстве Зеленского главу СБУ Ивана Баканова и тогдашнего главу внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова в коррупции. На заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины Ваганян заявил, что имеет видео и фотодоказательства передачи денег.

"У меня есть фото и видео доказательства того, как Баканов брал от меня и других бизнесменов деньги", — сказал Ваганян на заседании ВСК и добавил, что речь идет о десятках миллионов долларов.

Одесский бизнесмен Сергей Ваганян обвинил бывшего главу СБУ Баканова в коррупции

Также он сообщил, что Иван Баканов входил в ближайший круг Владимира Зеленского и дружили они еще со школы. Поэтому его и назначили главой СБУ.

По словам Сергея Ваганяна, который присоединился к заседанию Временной следственной комиссии по расследованию коррупции во время войны по видеосвязи, неправомерная выгода из окружения бывшего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова оседала в Офисе президента.

На вопрос ВСК — считает ли господин Ваганян, что коррупционные деньги Баканов получал и передавал президенту Зеленскому — он заявил: "Да, я так считаю".

Сергей Ваганян утверждает, что передавал Баканову "миллионы долларов" Фото: Скриншот

Далее Ваганян добавил, что у него есть аудио-, фото-, видеофиксация, как Иван Баканов получал неправомерную денежную выгоду от него самого и от других людей, которые пока "боятся об этом говорить". Но речь идет о десятках миллионов долларов.

Также бизнесмен отметил, что Иван Баканов вообще не разбирался в управлении СБУ, а всю работу выполнял Наумов. Баканов, фактически, выполнял роль лица СБУ и делал все, что говорил Наумов. При этом Наумов не общался напрямую с президентом Владимиром Зеленским по словам Ваганяна: "Всегда все то, что нужно донести до президента, он это все продавливал и решал через Баканова. Все, что нужно вложить в уши президенту — все делал Баканов".

Ваганян заявил, что последний раз разговаривал с Наумовым в начале сентября 2021 года. И сообщил, что Баканов вспоминал Тимура Миндича, как своего друга.

Напомним, впервые бизнесмен из Одессы Сергей Ваганян обвинил бывшего главу СБУ Ивана Баканова и Андрея Наумова еще в интервью Бориславу Березе, которое вышло в эфир 18 января 2026 года. По словам Ваганяна, его бизнес был связан с медицинскими товарами и зерновыми культурами. А со студией "Квартал 95" он был знаком еще до того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины.

Как рассказывал Ваганян, средства для Наумова и Баканова он иногда перевозил собственным вертолетом. В месяц это были миллионы долларов, иногда — 10 миллионов долларов США.

Также он показывал фото передачи денег. Сейчас Сергей Ваганян находится в Европе под государственной охраной одной из стран ЕС и хочет получить официальный статус обличителя в НАБУ.

При этом в Украине он находится в розыске по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса (мошенничество). Сам бизнесмен называет это дело заказным и таким, к которому причастна команда Баканова-Наумова.

Напомним, в конце января нардеп Алексей Гоначренко сообщил, что правоохранители ищут экс-главу СБУ Ивана Баканова. Ему должны вручить приглашение на ВСК.

В 2023 году Служба безопасности Украины провела служебную проверку в отношении бывшего главы Ивана Баканова. Результаты этой проверки спецслужба засекретила, поскольку это информация с ограниченным доступом.