Экс-главу СБУ Ивана Баканова ищет полиция: нардеп объяснил, для чего

Нардеп Алексей Гоначренко сообщил, что правоохранители ищут экс-главу СБУ Ивана Баканова. Ему должны вручить приглашение на ВСК.

Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов приглашен на заседание временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения 3 февраля. Ответ Министерства внутренних дел с подписью министра Игоря Клименко о вручении Баканову приглашения народный депутат от партии "Європейська Солідарність" Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале.

"Полиция ищет Баканова, чтобы обеспечить его присутствие на заседании ВСК 3 февраля. Давайте поможем. Если кто-то видел Баканова — дайте знать!" — прокомментировал документ депутат.

В ответе МВД говорится, что по информации Национальной полиции Украины "процесс установления фактического места пребывания Баканова Ивана Геннадьевича для вручения ему приглашения в настоящее время продолжается".

Алексей Гончаренко напомнил, что на заседание ВСК 3 февраля приглашен также бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов.

Что известно об Иване Баканове

Юрист Иван Баканов, который работал с Владимиром Зеленским еще в "Студии "Квартал 95", был главой СБУ с августа 2019 года. 17 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову, мотивируя решение статьей 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины (невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создало угрозу наступления таких последствий), а на следующий день внес в Раду представление об увольнении.

После того, как Верховная Рада уволила Ивана Баканова, он опубликовал в соцсетях сообщение, в котором заявил, что СБУ за годы его председательства "занималась делами, а не пиаром".

8 февраля 2023 года в СБУ сообщили об окончании служебного расследования в отношении Ивана Баканова, его результаты были засекречены.

Баканов возглавлял СБУ с августе 2019-го по июль 2022 года Фото: ssu.gov.ua

Где сейчас Иван Баканов

В июле 2023 года Фокус писал, что в Национальной ассоциации адвокатов (НАА) вручили экс-главе СБУ Ивану Баканову свидетельство адвоката в Полтаве.

Расследователи hromadske 29 августа 2023 года писали, что Баканов открыл ФЛП и стал риелтором. По данным журналистов, в то время он жил в пригороде Киева.

На момент публикации новости точной информации о месте пребывания Ивана Баканова не было.

Напомним, 21 января Алексей Гончаренко публиковал ответ СБУ на запрос о доставке на ВСК бизнесмена Игоря Коломойского. В документе отмечалось, что выполнить эту просьбу невозможно, потому что, по данным оперативного подразделения, на жизнь Коломойского планируется покушение.