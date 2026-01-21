На жизнь Коломойского планируется покушение: нардеп показал ответ СБУ на запрос

Подозреваемого в мошенничестве и заказе убийства Игоря Коломойского не доставили на заседание временной следственной комиссии 21 января. По словам нардепа Алексея Гончаренко, в СБУ ему объяснили это тем, что на бизнесмена готовится покушение.

Ответ Службы безопасности Украины относительно Игоря Коломойского народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале 21 января. В СБУ был направлен запрос о доставке бизнесмена в сессионный зал Киевского городского совета на заседание Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения.

Согласно опубликованному нардепом документу, в оперативном подразделении СБУ сообщили, что неустановленные лица планируют посягательство на жизнь и здоровье Коломойского во время его доставки в Киевский городской совет.

Відео дня

"То есть, утром повезли в НАБУ. А в обед — уже готовится покушение", — прокомментировал ответ СБУ Гончаренко.

Дело Игоря Коломойского

Медиа 2 сентября 2023 года писали, что суд арестовал Коломойского по подозрению в мошенничестве и легализации имущества. 8 мая 2024 года СМИ сообщали, что Коломойский, находясь в СИЗО, также получил подозрение в заказном убийстве. Указом от 13 февраля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против Коломойского.

Напомним, после заседания Подольского районного суда 10 декабря Игорь Коломойский заявил, что подозреваемого в организации коррупционной схемы в энергетике Тимура Миндича пытались убить в Израиле.

19 декабря Гончаренко показал камеру Коломойского в СИЗО.