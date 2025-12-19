Гончаренко показал камеру Коломойского и отметил "ироничную" деталь (фото)

Нардеп Алексей Гочаренко показал следственный изолятор, в котором находится бизнесмен Игорь Коломойский. По словам парламентария, в том же СИЗО находится действующий народный депутат Нестор Шуфрич.

Фотографию дверей, как он утверждает, камеры Игоря Коломойского народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко показал в своем Telegram-канале. По словам нардепа, он посетил СИЗО Службы безопасности Украины, чтобы взглянуть, в каких условиях находится бизнесмен.

"Сидит он в СИЗО СБУ в 13 камере. Не знаю, специально ли это, но достаточно иронично", — отметил Гончаренко.

Гончаренко показал дверь камеры Коломойского в СИЗО Фото: Telegram/Алексей Гончаренко

По словам Гончаренко, сейчас в этом СИЗО находятся 14 человек, среди которых — действующий народный депутат от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Нестор Шуфрич, которого СБУ задержала 15 сентября 2023 года по подозрению в государственной измене.

Відео дня

"Но, насколько я понимаю, они с Коломойским сидят в разных камерах", — добавил Гончаренко.

Гончаренко рассказал о СИЗО, где находится Коломойский Фото: скриншот

Дело Игоря Коломойского

2 сентября 2023 года СМИ сообщили, что суд арестовал Игоря Коломойского с залогом в 509 млн грн по подозрениям в мошенничестве и легализации имущества.

8 мая 2024 года "Суспільне" сообщило, что находясь в СИЗО Игорь Коломойский получил подозрение в заказном убийстве.

Президент Украины Владимир Зеленский указом от 13 февраля 2025 года ввел санкции против Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Геннадия Боголюбова, экс-нардепа Виктора Медведчука и действующего депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

27 ноября 2025 года пресс-служба "ПриватБанка" сообщила о начале процесса взыскания активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — бывших владельцев учреждения. Согласно вердикту Высокого суда Англии от 10 ноября 2025 года, они должны выплатить ныне уже государственному банку более $3 млрд.