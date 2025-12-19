Гончаренко показав камеру Коломойського і зазначив "іронічну" деталь (фото)

Нардеп Олексій Гочаренко показав слідчий ізолятор, в якому перебуває бізнесмен Ігор Коломойський. За словами парламентаря, в тому самому СІЗО знаходиться чинний народний депутат Нестор Шуфрич.

Фотографію дверей, як він стверджує, камери Ігоря Коломойського народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко показав у своєму Telegram-каналі. За словами нардепа, він відвідав СІЗО Служби безпеки України, щоб поглянути, в яких умовах перебуває бізнесмен.

"Сидить він в СІЗО СБУ в 13 камері. Не знаю, чи це спеціально, але досить іронічно", — зазначив Гончаренко.

Гончаренко показав двері камери Коломойського в СІЗО Фото: Telegram/Олексiй Гончаренко

За словами Гончаренка, наразі в цьому СІЗО перебувають 14 людей, серед яких — чинний народний депутат від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа — за життя" Нестор Шуфрич, якого СБУ затримала 15 вересня 2023 за підозрою в державній зраді.

"Але, наскільки я розумію, вони з Коломойським сидять в різних камерах", — додав Гончаренко.

Гончаренко розповів про СІЗО, де перебуває Коломойський Фото: скриншот

Справа Ігоря Коломойського

2 вересня 2023 року ЗМІ повідомили, що суд заарештував Ігоря Коломойського із заставою в 509 млн грн за підозрами у шахрайстві та легалізації майна.

8 травня 2024 року "Суспільне" повідомило, що перебуваючи в СІЗО Ігор Коломойський отримав підозру у замовному вбивстві.

Президент України Володимир Зеленський указом від 13 лютого 2025 року ввів санкції проти Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова, екснардепа Віктора Медведчука і чинного депутата від "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

27 листопада 2025 року пресслужба "ПриватБанку" повідомила про початок процесу стягнення активів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова — колишніх власників установи. Згідно з вердиктом Високого суду Англії від 10 листопада 2025 року, вони мають сплатити нині вже державному банку понад $3 млрд.