Шуфрич в СІЗО має продовжувати депутатську діяльність: суд задовольнив його клопотання

У постанові суду не пояснюється, яким чином Нестор Шуфрич зможе брати участь у засіданнях Верховної Ради, перебуваючи під вартою.

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Народний депутат України Нестор Шуфрич, член забороненої проросійської партії "Опозиційна платформа — за життя", якого Служба безпеки України затримала 15 вересня 2023 за підозрою у справі про державну зраду, за рішенням суду повинен продовжувати виконання депутатських повноважень, а уповноважені особи мають забезпечити для цього умови. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду міста Києва від 24 грудня, фото якого опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.

Суд зобов'язав СБУ забезпечити Шуфричу виконання парламентських повноважень Фото: Facebook / Олексій Гончаренко

У постанові написано, що суд частково задовольнив клопотання обвинуваченого Нестора Шуфрича щодо забезпечення його прав як народного депутата. Уповноважених осіб, "відповідальних за гарантування належних умов під час утримання" Шуфрича під вартою, зобов'язали забезпечити йому умови для реалізації повноважень нардепа. В який саме спосіб — не уточнюється, лише зазначається, що це повинно бути "у формі та у спосіб, визначений діючим законодавством".

"Шевченківський райсуд зобовʼязав СБУ забезпечити виконання Нестором Шуфричем депутатських повноважень. Тобто, я так розумію, тепер його будуть з СІЗО возити на засідання Ради?", — написав нардеп Олексій Гончаренко.

Нардеп Гончаренко опублікував відповідь суду на клопотання Шуфрича Фото: Скриншот

Нагадаємо, 26 грудня постанову Шевченківського районного суду щодо депутатства Нестора Шуфрича прокоментував адвокат Віктор Карпенко. Він зазначив, що за Конституцією України взяття під варту не є підставою для припинення депутатської діяльності.

6 вересня ЗМІ повідомляли, що суд продовжив Нестору Шуфричу тримання під вартою. Народному депутату IX скликання від забороненої партії "ОПЗЖ" інкримінують злочини проти національної безпеки. Його обвинувачують у підтримці проросійських наративів, прокремлівських виступах у ЗМІ та державній зраді й підривній діяльності проти державної безпеки України.