Шуфрич в СИЗО должен продолжать депутатскую деятельность: суд удовлетворил его ходатайство

В постановлении суда не объясняется, каким образом Нестор Шуфрич сможет участвовать в заседаниях Верховной Рады, находясь под стражей.

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Народный депутат Украины Нестор Шуфрич, член запрещенной пророссийской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь", которого Служба безопасности Украины задержала 15 сентября 2023 года по подозрению в деле о государственной измене, по решению суда должен продолжать выполнение депутатских полномочий, а уполномоченные лица должны обеспечить для этого условия. Об этом говорится в постановлении Шевченковского районного суда города Киева от 24 декабря, фото которого опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

Суд обязал СБУ обеспечить Шуфричу выполнение парламентских полномочий Фото: Facebook / Олексій Гончаренко

В постановлении написано, что суд частично удовлетворил ходатайство обвиняемого Нестора Шуфрича по обеспечению его прав как народного депутата. Уполномоченных лиц, "ответственных за обеспечение надлежащих условий во время содержания" Шуфрича под стражей, обязали обеспечить ему условия для реализации полномочий нардепа. Каким именно образом — не уточняется, лишь отмечается, что это должно быть "в форме и способом, определенным действующим законодательством".

"Шевченковский райсуд обязал СБУ обеспечить выполнение Нестором Шуфричем депутатских полномочий. То есть, я так понимаю, теперь его будут из СИЗО возить на заседания Рады?", — написал нардеп Алексей Гончаренко.

Нардеп Гончаренко опубликовал ответ суда на ходатайство Шуфрича Фото: Скриншот

Напомним, 26 декабря постановление Шевченковского районного суда относительно депутатства Нестора Шуфрича прокомментировал адвокат Виктор Карпенко. Он отметил, что по Конституции Украины взятие под стражу не является основанием для прекращения депутатской деятельности.

6 сентября СМИ сообщали, что суд продлил Нестору Шуфричу содержание под стражей. Народному депутату IX созыва от запрещенной партии "ОПЗЖ" инкриминируют преступления против национальной безопасности. Его обвиняют в поддержке пророссийских нарративов, прокремлевских выступлениях в СМИ и государственной измене и подрывной деятельности против государственной безопасности Украины.