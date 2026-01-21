На життя Коломойського планується замах: нардеп показав відповідь СБУ на запит

Підозрюваного в шахрайстві та замовленні вбивства Ігоря Коломойського не доставили на засідання тимчасової слідчої комісії 21 січня. За словами нардепа Олексія Гончаренка, в СБУ йому пояснили це тим, що на бізнесмена готується замах.

Відповідь Служби безпеки України щодо Ігоря Коломойського народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко опублікував у своєму Telegram-каналі 21 січня. До СБУ було надіслано запит щодо доставлення бізнесмена до сесійного залу Київської міської ради на засідання Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану.

Відповідно до опублікованого нардепом документа, в оперативному підрозділі СБУ повідомили, що невстановлені особи планують посягання на життя та здоров'я Коломойського під час його доставлення до Київської міської ради.

"Тобто, зранку повезли в НАБУ. А в обід — вже готується замах", — прокоментував відповідь СБУ Гончаренко.

Справа Ігоря Коломойського

Медіа 2 вересня 2023 року писали, що суд заарештував Коломойського за підозрою в шахрайстві та легалізації майна. 8 травня 2024 року ЗМІ повідомляли, що Коломойський, перебуваючи в СІЗО, також отримав підозру у замовному вбивстві. Указом від 13 лютого 2025 року президент України Володимир Зеленський запровадив персональні санкції проти Коломойського.

Нагадаємо, після засідання Подільського районного суду 10 грудня Ігор Коломойський заявив, що підозрюваного в організації корупційної схеми в енергетиці Тимура Міндіча намагалися вбити в Ізраїлі.

19 грудня Гончаренко показав камеру Коломойського в СІЗО.