Ексголову СБУ Івана Баканова шукає поліція: нардеп пояснив, для чого

Нардеп Олексій Гоначренко повідомив, що правоохоронці шукають ексголову СБУ Івана Баканова. Йому мають вручити запрошення на ТСК.

Колишнього голову Служби безпеки України Івана Баканова запрошено на засідання тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану 3 лютого. Відповідь Міністерства внутрішніх справ з підписом міністра Ігоря Клименка щодо вручення Баканову запрошення народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Поліція шукає Баканова, щоб забезпечити його присутність на засіданні ТСК 3 лютого. Допоможімо. Якщо хтось бачив Баканова — дайте знати!" — прокоментував документ депутат.

У відповіді МВС ідеться, що за інформацією Національної поліції України "процес встановлення фактичного місця перебування Баканова Івана Геннадійовича для вручення йому запрошення на цей час триває".

Олексій Гончаренко нагадав, що на засідання ТСК 3 лютого запрошено також колишнього міністра економіки України Тимофія Милованова.

Що відомо про Івана Баканова

Юрист Іван Баканов, який працював із Володимиром Зеленським ще в "Студії "Квартал 95", був головою СБУ з серпня 2019 року. 17 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський усунув з посади Баканова та генеральну прокурорку Ірину Венедіктову, мотивуючи рішення статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України (невиконання або неналежне виконання службових обов'язків, що спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу наступу таких наслідків), а наступного дня вніс до Ради подання про звільнення.

Після того, як Верховна Рада звільнила Івана Баканова, він опублікував у соцмережах допис, в якому заявив, що СБУ за роки його головування "займалася справами, а не піаром".

8 лютого 2023 року в СБУ повідомили про закінчення службового розслідування щодо Івана Баканова, його результати були засекречені.

Де зараз Іван Баканов

У липні 2023 року Фокус писав, що в Національній асоціації адвокатів (НАА) вручили ексголові СБУ Івану Баканову свідоцтво адвоката у Полтаві.

Розслідувачі hromadske 29 серпня 2023 року писали, що Баканов відкрив ФОП і став рієлтором. За даними журналістів, на той час він мешкав у передмісті Києва.

На момент публікації новини точної інформації щодо місця перебування Івана Баканова не було.

Нагадаємо, 21 січня Олексій Гончаренко публікував відповідь СБУ на запит щодо доставлення на ТСК бізнесмена Ігоря Коломойського. У документі зазначалося, що виконати це прохання неможливо, бо, за даними оперативного підрозділу, на життя Коломойського планується замах.