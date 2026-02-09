Баканов брав від мене гроші та передавав Зеленському, — бізнесмен Ваганян на засіданні ТСК

Бізнесмен з Одеси Сергій Ваганян звинуватив першого за президентства Зеленського голову СБУ Івана Баканова та тодішнього очільника внутрішньої безпеки відомства Андрія Наумова у корупції. На засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України Ваганян заявив, що має відео та фотодокази передачі грошей.

"У мене є фото та відео докази того, як Баканов брав від мене та інших бізнесменів гроші", - сказав Ваганян на засіданні ТСК та додав, що мова йде про десятки мільйонів доларів.

Одеський бізнесмен Сергій Ваганян звинуватив колишнього очільника СБУ Баканова у корупції

Також він повідомив, що Іван Баканов входив у найближчий круг Володимира Зеленського і дружили вони ще зі школи. Тому його і призначили головою СБУ.

За словами Сергія Ваганяна, який приєднався до засідання Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування корупції під час війни по відеозв'язку, неправомірна вигода з оточення колишнього голови Служби безпеки України Івана Баканова осідала в Офісі президента.

На питання ТСК – чи вважає пан Ваганян, що корупційні гроші Баканов отримував і передавав президенту Зеленському – він заявив: "Да, я так вважаю".

Відео дня

Сергій Ваганян стверджує, що передавав Баканову "мільйони доларів" Фото: Скріншот

Далі Ваганян додав, що в нього є аудіо-, фото-, відеофіксація, як Іван Баканов отримував неправомірну грошову вигоду від нього самого та від інших людей, які поки "бояться про це говорити". Але мова йде про десятки мільйонів доларів.

Також бізнесмен зауважив, що Іван Баканов взагалі не розбирався в управлінні СБУ, а всю роботу виконував Наумов. Баканов, фактично, виконував роль обличчя СБУ й робив усе, що казав Наумов. При цьому Наумов не спілкувався напряму з президентом Володимиром Зеленським за словами Ваганяна: "Завжди все те, що потрібно донести до президента, він це все продавлював і вирішував через Баканова. Все, що потрібно вкласти в вуха президенту – все робив Баканов".

Ваганян заявив, що останній раз розмовляв з Наумовим на початку вересня 2021 року. Та повідомив, що Баканов згадував Тимура Міндича, як свого друга.

Нагадаємо, вперше бізнесмен з Одеси Сергій Ваганян звинуватив колишнього голову СБУ Івана Баканова та Андрія Наумова ще в інтерв'ю Бориславу Березі, яке вийшло в ефір 18 січня 2026 року. За словами Ваганяна, його бізнес був пов’язаний із медичними товарами та зерновими культурами. А зі студією "Квартал 95" він був знайомий ще до того, як Володимир Зеленський став президентом України.

Як розповідав Ваганян, кошти для Наумова та Баканова він іноді перевозив власним вертольотом. На місяць це були мільйони доларів, іноді – 10 мільйонів доларів США.

Також він показував фото передачі грошей. Зараз Сергій Ваганян перебуває в Європі під державною охороною однієї з країн ЄС й хоче отримати офіційний статус викривача у НАБУ.

При цьому в Україні він перебуває у розшуку за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу (шахрайство). Сам бізнесмен називає цю справу замовною й такою, до якою причетна команда Баканова-Наумова.

Нагадаємо, наприкінці січня нардеп Олексій Гоначренко повідомив, що правоохоронці шукають ексголову СБУ Івана Баканова. Йому мають вручити запрошення на ТСК.

В 2023 році Служба безпеки України провела службову перевірку щодо колишнього голови Івана Баканова. Результати цієї перевірки спецслужба засекретила, оскільки це інформація з обмеженим доступом.