Экс-министру Галущенко после задержания планируют вручить подозрение, — СМИ

Бывшему министру энергетики Герману Галущенко планируют вручить подозрение, как только его доставят в Киев после задержания на границе.

Об этом сообщают источники издания ZN.UА в правоохранительных органах.

Герману Галущенко планируют вручить подозрение

Экс-министр, который фигурирует в деле НАБУ о масштабной коррупции в энергетике, вероятно, получит подозрение по прибытии в столицу. Его задержали в ночь на 15 февраля при попытке пересечь украинскую границу. Деталей пока неизвестно. Источники лишь сообщили, что чиновника сняли с поезда.

Собеседники издания подтвердили задержание Галущенко, имя которого фигурирует в деле о масштабной коррупции в энергетике, на границе. Также источники отметили, что задержали бывшего министра как подозреваемого по уголовному делу.

Специализированная антикоррупционная прокуратура тем временем заявила, что детективы НАБУ задержали чиновника в рамках дела "Мидас" во время пересечения государственной границы Украины.

А источник "Украинской правды" ранее рассказал, что пограничники уже имели запрос от НАБУ и САП по Галущенко для получения информации в случае его попытки пересечь границу. Такая практика применяется, если человек фигурирует в уголовных делах.

Реакция самого бывшего министра энергетики пока нет.

Ранее Фокус писал, что Герман Галущенко впервые публично прокомментировал свою возможную причастность к делу "Мидас".

Кроме того, Владимир Зеленский звонил экс-министру энергетики после того, как Тимур Минидич написал главе государства сообщение.