Ексміністру Галущенку після затримання планують вручити підозру, — ЗМІ

Колишньому міністру енергетики Герману Галущенку планують вручити підозру, як тільки його доставлять до Києва після затримання на кордоні.

Про це повідомляють джерела видання ZN.UА у правоохоронних органах.

Герману Галущенку планують вручити підозру

Ексміністр, який фігурує у справі НАБУ про масштабну корупцію в енергетиці, ймовірно, отримає підозру після прибуття до столиці. Його затримали в ніч на 15 лютого під час спроби перетнути український кордон. Деталей наразі невідомо. Джерела лише повідомили, що посадовця зняли з потяга.

Співрозмовники видання підтвердили затримання Галущенка, ім’я якого фігурує у справі про масштабну корупцію в енергетиці, на кордоні. Також джерела зазначили, що затримали колишнього міністра як підозрюваного у кримінальній справі.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура тим часом заявила, що детективи НАБУ затримали посадовця у межах справи "Мідас" під час перетину державного кордону України.

А джерело "Української правди" раніше розповіло, що прикордонники вже мали запит від НАБУ та САП щодо Галущенка для отримання інформації у разі його спроби перетнути кордон. Така практика застосовується, якщо людина фігурує у кримінальних справах.

Реакція самого колишнього міністра енергетики наразі немає.

