Не хотим воевать годами: Зеленский объяснил позицию Украины

И хотя украинцы очень устали от войны, они не могут сдаться врагу. Уступки России лишь усилят ее аппетиты, считает президент.

Украине нужен не просто мир, а справедливый мир. Об этом в разговоре с изданием Politico заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Политик отметил, что все украинцы, в том числе и он также, устали и не хотят воевать годами, но просто сдаться невозможно. Позволять Москве забирать территории без сопротивления является большой ошибкой, считает он, ведь уступки таким странам, как РФ, только поощряют новую агрессию.

Украина, подчеркнул Владимир Зеленский, хочет справедливого мира.

Также он отметил, что 90 процентов украинцев выступают против немедленных выборов. Впрочем, если американский президент Дональд Трамп заставит главу Кремля Владимира Путина объявить перемирие на 2-3 месяца, выборы проведут, — заявил президент.

Стоит добавить, что заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что Россия якобы готова не наносить удары по Украине в день проведения выборов.

В интервью изданию The Atlantic Владимир Зеленский заявлял, что администрация президента США Дональда Трампа уже поняла, что Украина не проигрывает в войне. За последние шесть месяцев нет признаков того, что РФ побеждает на поле боя, ведь каждый километр захваченной украинской территории стоит россиянам 170 солдат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 26 декабря говорил, что законодательные инициативы по проведению выборов президента и референдума уже существуют, однако главным вопросом остается безопасность.