Не хочемо воювати роками: Зеленський пояснив позицію України

І хоча українці дуже втомилися від війни, вони не можуть здатися ворогу. Поступки Росії лише посилять її апетити, вважає президент.

Україні потрібен не просто мир, а справедливий мир. Про це у розмові з виданням Politico заявив президент України Володимир Зеленський.

Політик зазначив, що усі українці, у тому числі й він також, втомилися й не хочуть воювати роками, але просто здатися неможливо. Дозволяти Москві забирати території без спротиву є великою помилкою, вважає він, адже поступки таким країнам, як РФ, лише заохочують нову агресію.

Україна, наголосив Володимир Зеленський, хоче справедливого миру.

Також він зазначив, що 90 відсотків українців виступають проти негайних виборів. Утім, якщо американський президент Дональд Трамп змусить главу Кремля Володимира Путіна оголосити перемир'я на 2-3 місяці, вибори проведуть, — заявив президент.

Варто додати, що заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін заявляв, що Росія нібито готова не завдавати ударів по Україні у день проведення виборів.

В інтерв'ю виданню The Atlantic Володимир Зеленський заявляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа вже зрозуміла, що Україна не програє у війні. За останні шість місяців немає ознак того, що РФ перемагає на полі бою, адже кожен кілометр захопленої української території вартує росіянам 170 солдатів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 26 грудня казав, що законодавчі ініціативи щодо проведення виборів президента і референдуму вже існують, проте головним питанням лишається безпека.