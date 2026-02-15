Россияне, которых много осело в Соединенных Штатах и странах Европы, не уважают местные законы. Они должны вернуться на родину, считает президент Украины.

В Европе до сих пор не ввели санкций против конкретных лиц, которые имеют отношение к российской ядерной энергетике. Их родственники и дети живут в Европе и США, учатся в университетах и имеют там недвижимость, отметил в интервью изданию POLITICO президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что россияне имеют много недвижимости, а их дети и родственники живут по всему миру.

"F**k away to Russia. Go home" (У*обуйте в Россию. Езжайте домой — англ.), — предложил Зеленский россиянам.

По его словам, россияне не уважают правила и демократию, никого не уважают в Соединенных Штатах, Европе и Украине.

Відео дня

"Езжайте домой. Разве это неправильно?", — подчеркнул политик.

Напомним, Владимир Зеленский также рассказывал, что украинцы очень устали от войны, но они не могут сдаться врагу, ведь уступки России только усилят ее аппетиты. Украине на самом деле нужен не просто мир, а справедливый мир.

Также Фокус писал, что Владимир Зеленский отметил, что Киев хочет получить гарантии безопасности на 30 или 50 лет, а не 15, как предлагает администрация Дональда Трампа. Он отметил, что Украина надеется закончить войну в течение этого года, но пока глава государства пессимистично настроен на переговоры в Швейцарии из-за изменения в делегации РФ.