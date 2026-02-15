Росіяни, яких багато осіло у Сполучених Штатах та країнах Європи, не поважають місцеві закони. Вони мають повернутися на батьківщину, вважає президент України.

У Європі досі не запровадили санкцій проти конкретних осіб, які мають стосунок до російської ядерної енергетики. Їхні родичі та діти живуть у Європі та США, навчаються в університетах та мають там нерухомість, зазначив в інтерв'ю виданню POLITICO президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що росіяни мають багато нерухомості, а їх діти та родичі мешкають по всьому світу.

"F**k away to Russia. Go home" (У*обуйте у Росію. Їдьте додому — англ.), — запропонував Зеленський росіянам.

За його словами, росіяни не поважають правила та демократію, нікого не поважають у Сполучених Штатах, Європі та Україні.

"Їдьте додому. Хіба це неправильно?", — наголосив політик.

