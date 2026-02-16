Инициатива Чехии: Украина получила 4,4 млн боеприпасов крупного калибра

Украина получила 4,4 миллиона крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы. Она объединяет чешских торговцев и производителей оружия, а также финансирование от иностранных доноров.

Украина получила 4,4 миллиона патронов крупного калибра в рамках чешской инициативы, как сообщает информационное агентство Reuters со ссылками на интервью чешского президента Петра Павела изданию odkryto.cz. Павел является решительным сторонником этой схемы, которая включает чешских чиновников оборонного ведомства и оборонные фирмы. Они закупают 155-мм и другие крупнокалиберные боеприпасы по всему миру и поставляют в Украину за средства Германии, Дании, Нидерландов и других доноров.

Новое чешское правительство популистской партии ANO премьер-министра Андрея Бабиша, включая пророссийскую ультраправую СДПГ, рассматривало возможность отказа от этой инициативы, но под давлением Павла и его союзников согласилось продолжить план, хотя и заявило, что не будет предоставлять никакого национального финансирования для закупок.

"С момента запуска инициативы в Украину было поставлено около 4,4 миллиона боеприпасов крупного калибра... Без этих поставок боеприпасов вооруженные силы Украины не смогли бы вести эффективную оборону, ведь если у вас нет безопасного и предсказуемого снабжения боеприпасами, вы не можете эффективно планировать оборону. Поэтому можно сказать, что без инициативы по боеприпасам оборона Украины была бы значительно затруднена", — рассказал Петер Павел.

Павел добавил, что в прошлом году было поставлено почти 2 миллиона снарядов. Эта цифра немного превышает декабрьскую оценку НАТО в 1,8 миллиона.

Напомним, что у инициативы Чехии по закупке боеприпасов для Украины пока не имеет достаточного финансирования. Из запланированных пяти миллиардов евро удалось собрать лишь 1,4 миллиарда. Программа направлена на приобретение для Украины боеприпасов крупного калибра.

Ранее мы также информировали, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказал требования к чешской снарядной инициативе, в рамках которой страны Евросоюза поставляют Украине боеприпасы. Теперь финансировать этот проект будут другие государства, а официальная Прага тратить на это средства больше не будет, заявил он. Бабиш также подчеркнул, что Чехия не будет отправлять своих военных в послевоенную Украину.