Ініціатива Чехії: Україна отримала 4,4 млн боєприпасів великого калібру

Україна отримала 4,4 мільйона великокаліберних боєприпасів у межах чеської ініціативи. Вона об’єднує чеських торговців та виробників зброї, а також фінансування від іноземних донорів.

Україна отримала 4,4 мільйона набоїв великого калібру в рамках чеської інціативи, як повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланнями на інтерв'ю чеського президента Петра Павела виданню odkryto.cz. Павел є рішучим прихильником цієї схеми, яка включає чеських посадовців оборонного відомства та оборонні фірми. Вони закуповують 155-мм та інші великокаліберні боєприпаси по всьому світу та постачають до України за кошти Німеччини, Данії, Нідерландів та інших донорів.

Новий чеський уряд популістської партії ANO прем'єр-міністра Андрея Бабіша, включаючи проросійську ультраправу СДПН, розглядав можливість відмови від цієї ініціативи, але під тиском Павла та його союзників погодився продовжити план, хоча й заявив, що не надаватиме жодного національного фінансування для закупівель.

«З моменту запуску ініціативи до України було поставлено близько 4,4 мільйона боєприпасів великого калібру… Без цього постачання боєприпасів збройні сили України не змогли б вести ефективну оборону, адже якщо у вас немає безпечного та передбачуваного постачання боєприпасів, ви не можете ефективно планувати оборону. Тож можна сказати, що без ініціативи щодо боєприпасів оборона України була б значно ускладнена», – розповів Петер Павел.

Павел додав, що минулого року було поставлено майже 2 мільйони снарядів. Ця цифра трохи перевищує грудневу оцінку НАТО в 1,8 мільйона.

Нагадаємо, що у ініціативи Чехії по закупівлі боєприпасів для України наразі не має достатнього фінансування. Із запланованих п’яти мільярдів євро вдалося зібрати лише 1,4 мільярда. Програма спрямована на придбання для України боєприпасів великого калібру.

Раніше ми також інформували, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш висловив вимоги до чеської снарядної ініціативи, в рамках якої країни Євросоюзу постачають Україні боєприпаси. Тепер фінансувати цей проєкт будуть інші держави, а офіційна Прага витрачати на це кошти більше не буде, заявив він. Бабіш також підкреслив, що Чехія не буде відправляти своїх військових у повоєнну Україну.