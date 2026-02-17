Русская православная церковь быстро расширяется по всему континенту: она, появившись в более чем 30 странах Африки. В то же время Россия открывает культурные и языковые центры и предлагает стипендии африканцам в своих университетах.

Средства массовой информации использовались в Африке Россией для отображения месседжей российского государства, с которым церковь РПЦ была тесно связана на протяжении большей части последнего тысячелетия, сообщает Bloomberg. Кремлевские пропагандисты нашли благодатную почву в Африке, где распространены консервативные ценности и недоверие к США и Европе.

Континент долгое время был мишенью для влияния России. Советский Союз поддерживал деколониализацию и помогал новым независимым государствам во время Холодной войны, тогда как Запад порождал недоверие своей политикой, такой как равнодушие к борьбе с апартеидом в Южной Африке. Теперь, столкнувшись с дополнительными санкциями из-за войны в Украине, Москва пытается снова использовать свои старые связи "мягкой силы" при отсутствии какой-либо значительной экономической "твердой силы".

На первый взгляд, Москва уделяет внимание континенту, с которым она имела тесные связи во время борьбы Африки за независимость, в то время, когда США от него отдаляются. Однако растет беспокойство относительно вербовки Россией африканцев для войны против Украины, и недавно сообщалось, что около 300 человек были убиты.

Многие из тех, кто в конце концов пошел в боевые действия, думали, что устраиваются на работу охранниками или водителями, но вместо этого их заставили подписывать контракты с армией и отправили на передовую с минимальной военной подготовкой. Россия также привлекает рабочую силу для комплекса по производству дронов, обещая молодым африканским женщинам трудоустройство в индустрии гостеприимства и образования.

В последние годы Китай доминировал в Африке, став крупнейшим торговым партнером стран континента и инвестируя в дороги, железные дороги и порты. Однако Кремль также опирается на ресурсы африканских стран, чтобы привлечь новобранцев для усиления своей армии и в качестве рабочей силы, которая производит боеприпасы для Кремля.

